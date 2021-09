Am Düsseldorfer Flughafen hat am Mittwoch das Sicherheitspersonal für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die Gewerkschaft kritisiert die Personalsituation am Flughafen. Es gebe zahlreiche krankheitsbedingte Kündigungen, Kurzarbeit und zu wenig Personal. Zuletzt hatte es vor allem an Wochenenden immer wieder Schlangen und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen gegeben.