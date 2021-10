Wohl neue Sicherheitsfirmen in Dresden und Erfurt

Die Firma Kötter verliert zwei weitere Aufträge. An den Flughäfen Dresden und Erfurt soll die ESA Luftsicherheit GmbH die Sicherheitskontrollen durchführen. Das geht aus einem internen Schreiben von Kötter an die Belegschaft hervor.

An den Flughäfen Dresden und Erfurt gibt es einen Wechsel der Firmen für Luftsicherheitskontrollen. Das geht aus einem internen Papier der Firma Kötter an ihre Belegschaft hervor, das airliners.de vorliegt. Demnach wird der Sicherheitsdienstleister Kötter ab dem 1. Januar 2022 von der Firma ESA Luftsicherheit GmbH in Berlin abgelöst. Auftraggeber ist in dem Fall nicht der Flughafen, sondern die Bundespolizei. Eine offizielle Stellungnahme des Auftraggebers liegt bislang nicht vor.

Die Geschäftsführung von Kötter erklärte des Weiteren, die Gespräche mit dem Nachfolgedienstleister seien bereits terminiert. Die Belegschaft solle auf dem Laufenden gehalten werden. Man sei bestrebt, "eine bestmöglichste und reibungslose Auftragsübergabe zu erzielen".

Kritik an Entscheidung

Kritik an dem Wechsel äußerte die Gewerkschaft Verdi. Die Firma ESA Luftsicherheit sei bis vor kurzem nicht mal Mitglied im Arbeitgeberverband, dies habe sogar der BDLS kritisiert. Erst kürzlich habe es hier bei dem Unternehmen einen Sinneswandel gegeben, wofür aber wohl nur die Kriterien bei den öffentlichen Ausschreibungen ursächlich seien. Zudem bemängelt Verdi eine schlechte Zahlungsmoral bei dem Unternehmen, Bedienstete hätten ihre Löhne nicht pünktlich erhalten.

Man sei bestrebt, die Beschäftigten in Erfurt und Dresden bei einem tarifvertraglich geregeltem Betriebsübergang zu unterstützen, teilte Verdi mit. "Wir vermuten, dass auch bei dieser Auftragsneuvergabe der Preis ausschlaggebend war!Billig darf in der Luftsicherheit kein Kriterium mehr sein!", hieß es von Gewerkschaftsseite.