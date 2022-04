Wegen Sicherheitsbedenken: Russische Airlines auf "Schwarze Liste" der EU gesetzt

Die EU hat in Russland zugelassene Fluggesellschaften auf die Luftsicherheitsliste gesetzt. Unternehmen auf dieser "Schwarzen Liste" dürfen nicht in der EU operieren. Die Maßnahme sei keine weitere Sanktion gegen Russland, so die EU-Verkehrskommissarin. Sie ist aber eine direkte Folge.