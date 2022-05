Shanghai-Lockdown setzt Luftfracht unter Druck

Ein Container mit dem Corona-Impfstoff des chinesischen Biotechunternehmens "Sinovac" am Flughafen Hongkong.

Geschlossene Häfen, knappe Kapazitäten und Containerstaus: Ein hohes Maß an Unsicherheit dürfte aus Sicht des Chefs der Deutsche-Post-Frachtsparte auch in den kommenden Wochen und Monaten die Entwicklung der globalen Logistikmärkte prägen.

"Am beunruhigendsten ist die Situation in Shanghai", sagte Tim Scharwath der Finanznachrichtenagentur DPA-AFX am Montag. Die entscheidende Frage sei, wie die Millionenmetropole wieder geöffnet werde. Dies werde starke Auswirkungen haben. "Für die Weltwirtschaft wäre es besser, wenn die Öffnung langsam vollzogen wird", sagte der Chef des Geschäftsbereichs DHL Global Forwarding, Freight.

Trend zur Luftfracht

Nach wie vor sei der globale Logistikmarkt stark von Kapazitäten getrieben. Der Trend zur Luftfracht ist dabei laut Scharwath ungebrochen. Denn zahlreiche Unternehmen steigen wegen der knappen Schiffskapazitäten auf den Luftweg um, um ihre Lieferverpflichtungen einzuhalten. Zumindest im Nord-Atlantik habe sich die Situation in der Luftfracht aber etwas entspannt, sagt er.

Die Seefracht sei hingegen nach wie vor stark von der Situation in Asien geprägt, weshalb es auch im Nord-Atlantik hier bislang noch keine Normalisierung gebe. Scharwath ist überzeugt: "Sobald China wieder aufmacht, wird sich alles dorthin verlagern." Insgesamt seien deshalb die Voraussetzungen für hohe Frachtraten weiter gegeben.

Die hohen Preise für Containerkapazitäten hatten Scharwaths Division im ersten Quartal kräftig wachsen lassen. Erstmals wurde der Geschäftsbereich die umsatzstärkste Division des Logistikkonzerns Deutsche Post. Aber auch bei den Volumina ist mittlerweile das Vorkrisenniveau aus 2019 wieder erreicht.

Null-Covid-Strategie in China

Die chinesische Metropole Shanghai befindet sich seit Ende März im Lockdown, da die Volksrepublik eine strikte Null-Covid-Strategie verfolgt. Dies führt zu einem Stau von Frachtschiffen im größten Hafen der Welt.

Laut Scharwath staut es sich aber nicht nur im Hafen, sondern auch außerhalb der Stadt. Dort sei die Produktion weitergegangen, die Lagerhallen seien voll. Der Manager plädiert deshalb für ein langsames Wiederhochfahren der Abfertigung im Hafen, damit der Ansturm nicht zu stark ist.

"Die Abläufe, der Fluss, das muss alles erst wieder entstehen", sagte Scharwath. Dies könne Monate dauern und entsprechend schwer sei das zweite Halbjahr momentan zu planen.

Scharwath ist seit Mitte 2017 im Vorstand der Deutschen Post für den Geschäftsbereich "DHL Global Forwarding, Freight" zuständig. Damals hatte er ihn von Konzernchef Frank Appel übernommen. Der Bonner Dax-Konzern beschäftigt in dem Segment 45.000 Angestellte und hat 200 Frachtterminals in 150 Regionen. Das Kerngeschäft sind Speditionsleistungen zwischen Kunden und Frachtunternehmen für Transporte über den Land-, See und Luftweg.

Jede kleine Disruption hat enorme Auswirkungen

"Wir müssen von Quartal zu Quartal gucken", sagte Scharwath am Montag zur aktuellen Lage. Jede kleine Disruption habe enorme Auswirkungen. Im Krisenmodus befinde er sich aber nicht. "Das Schlimmste ist, wenn keiner weiß, was los ist – so wie Anfang 2020", sagte Scharwath.

Mittlerweile befinde man sich aber viel mehr in Zeiten, in denen sich schlichtweg viel ändere. Die wichtigste Voraussetzung sei dabei mittlerweile wieder gegeben: "Wir müssen die Infos, was in den Märkten los ist, früher haben als unsere Kunden, damit wir ihnen passende Angebote machen können." Der Post-Konzern gehe deshalb beispielsweise momentan langfristigere Verträge mit Reedereien ein.

Um der steigenden Nachfrage zu begegnen, hatte die Post im August angekündigt, den Mainzer Seefrachtspezialisten J.F. Hillebrand übernehmen zu wollen. Der 1,5 Milliarden Euro schwere Deal wurde Ende März abgeschlossen.

Scharwath hält derweil die Augen nach geeigneten Übernahmen weiter offen. "Vor zwei Jahren waren wir noch nicht reif für eine Akquisition", sagte er. Mittlerweile sei das anders. "Mit Hillebrand haben wir gezeigt, dass wir das können. Sollten wir also etwas Passendes entdecken, werden wir uns das mit großem Selbstvertrauen anschauen."