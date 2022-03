Seit dieser Woche gilt der neue Sommerflugplan und er bringt nach zwei stark von Corona geprägten Sommern wieder ein deutlich größeres Angebot an deutschen Flughäfen. In der Serie "Sommerflugplan 2022" analysiert airliners.de das Flugangebot in Bezug auf Märkte, dem Angebot einzelner Airlines und an den verschiedenen Flughafenstandorten. Teil 1 über das Angebot nach Routen und Destinationen.

Das Sitzplatzangebot im neuen Sommerflugplan ist etwa doppelt so groß wie vor einem Jahr, wie eine aktuelle airliners.de-Auswertung auf Basis von Flugplandaten und Kapazitätszahlen von CH-Aviation zeigt.

Mit knapp 168 Millionen Sitzen liegt die Kapazität nur noch rund 17 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem letzten Sommerflugplan vor der Pandemie. 2020 war der Verkehr um rund die Hälfte weggebrochen, im Corona-Sommer 2020 lag er komplett am Boden.

Touristischer Flugverkehr auf Vorkrisenniveau

Es sind vor allem die Europa-Flüge, die für eine Wiederbelebung des Luftverkehrs sorgen: Im "Kontbereich" hat das Sitzplatzangebot im Sommerflugplan bereits wieder 90 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht.

Zwei Bereiche stechen im Europaverkehr hervor: Bei touristischen Flügen innerhalb Europas ist das Vorkrisenniveau sogar schon überschritten. Das Sitzplatzangebot auf Routen zu klassischen Warmwasserdestinationen liegt in diesem Sommer bei 103 Prozent des Sommerflugplans 2019.

Nach Auswertung der Flugplandaten für die meistbeflogenen Direktmärkte zeigt sich für Spanien allerdings mit minus acht Prozent ein leichter Rückgang. Italien liegt sogar noch bei minus 27 Prozent. Das Insgesamtwachstum kommt vor allem durch das stärkere Angebot in Richtung Türkei und Griechenland. Beide Zielmärkte wachsen um knapp 20 Prozent im Vergleich zu 2019, wie diese Grafiken zeigen:

Noch stärker gestiegen ist das Angebot auf Routen, die klassischerweise dem ethnischen Verkehr zuzuordnen sind. Das Segment der "Visiting Friends and Family"-Flüge weist ein Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zu vor Corona auf.

Was im Sommer fehlt, sind die Russland-Verbindungen. Rund drei Millionen Plätze sind hier im Vergleich zu 2019 durch den Ukraine-Einmarsch der Russen und die gegenseitigen Flugverbote verloren. Noch einmal rund 1,2 Millionen Sitze fehlen im Flugverkehr zwischen Deutschland und der Ukraine.

Innerdeutscher Luftverkehr hinkt bei Erholung hinterher

Im touristischen Verkehr rückläufig sind nach Corona weiterhin die Angebote auf Städteverbindungen. Sie erreichen im neuen Sommerflugplan 83 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Allerdings gibt es vor allem in diesem Bereich Unschärfen bei der Abgrenzung von touristischen Angeboten und Geschäftsreisen.

Vor allem die Nachfrage im Geschäftsreisesegment ist weiter rückläufig. Inlandsflüge liegen folgerichtig im neuen Sommerflugplan etwa ein Drittel unter den Vorkrisenwerten - das Schlusslicht bei der Erholung des Luftverkehrs, wie auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) ausweist:

Sitzplatzangebot von/nach Deutschland Markt 2019 2021 2022 Inland 20200000 5100000 13700000 Europa 129600000 59900000 116000000 Interkont 30600000 11900000 24000000 Sitzplatzangebot im SFP 2019/2020/2022 Quelle: BDL

Neue meistbeflogene Route von/nach Deutschland

Diese Ergebnisse zeigen sich deutlich bei der Analyse der meistbeflogenen Routen im neuen Sommerflugplan. Waren vor der Pandemie noch innerdeutsche Verbindungen die Routen mit dem größten Sitzplatzangebot, so finden sich nun deutlich mehr touristische Flüge in der Top-Liste der Routen.

Düsseldorf-Palma de Mallorca ist im Sommerflugplan 2022 die Verbindung mit dem größten Sitzplatzangebot. Die Route war schon 2019 unter den "Top-3", jetzt ist das Angebot aber sogar nochmal knapp zehn Prozent gestiegen. Berlin-Frankfurt, die alte "Nummer 1", liegt nun auf Platz 4 mit einem Angebot, das 35 Prozent unter dem vor Corona liegt. Hier fehlen im Vergleich zu 2019 rund 640.000 Sitze (hin und zurück), wie diese Auswertung der 15 meistbeflogenen Strecken von und nach Deutschland ausweist:

Noch weiter hinter dem Angebot von 2019 liegen derzeit nur noch die Flüge zwischen Berlin und München. Hier fehlen diesen Sommer im Vor-Corona-Vergleich rund 800.000 Plätze (hin und zurück), rund die Hälfte des Angebots, wie diese Grafik zeigt:

Auffällig ist, wie häufig Palma de Mallorca nun in der Liste der meistbeflogenen Routen auftaucht. Insgesamt liegt Palma aber im neuen Sommerflugplan genau auf Vorkrisenniveau. Den größten Angebotssprung unter den meistbeflogenen Destinationen gibt es unterdessen nach Antalya. Insgesamt 18 Prozent mehr Kapazität steht im Flugplan 2022, verglichen mit 2019.

Dem Interkontinentalverkehr fehlt China

Mit 79 Prozent des Vorkrisenniveaus trägt auch der interkontinentale Verkehr schon wieder zur Belebung bei, selbst wenn in vielen Regionen der Welt weiterhin Corona-Einreisebeschränkungen bestehen.

Besonders das Sitzplatzangebot für Flüge zwischen Deutschland und Nordamerika hat sich mit 89 Prozent des Sommerflugplans des Jahres 2019 wieder gut erholt. Afrika und der Nahe Osten und Lateinamerika liegen auf ungefähr 80 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Problematisch sind weiterhin die Verbindungen in Richtung Asien. Der Wegfall der Überflugrechte für Russland ist damit aktuell noch für die Fluggesellschaften im Verkehr von und nach Deutschland weniger schmerzlich.

Vor allem China fehlt in den Flugplänen der Airlines. Das Angebot ist noch immer um rund 1,7 Millionen Sitze kleiner als 2019. Als Verhältnis ausgedrückt gibt es aktuell nur ein Achtel der Flüge. Das Land versucht nach wie vor, mit einer Null-Corona-Strategie erfolgreich zu sein. Entsprechend streng sind die Einreiseregularien.

Aber auch Japan und Korea sind weiterhin weitestgehend für Reisende geschlossen oder aber nur mit viel Aufwand zu bereisen. Indien hat Flugbeschränkungen dagegen wieder abgeschafft. Wichtige Urlaubsdestinationen wie Thailand wollen sich demnächst öffnen, was Beobachtern zufolge für neuen Schub sorgen kann.

Lesen Sie (am Mittwoch) im zweiten Teilen dieser Serie, wie sich die Angebote im ersten Sommerflugplan "nach" Corona aus Sicht der Fluggesellschaften verändert haben. Was hat sich bei den Marktanteilen getan, welche Fluggesellschaften fliegen mehr und welche weniger nach Deutschland. Im dritten Teil (am Donnerstag) werfen wir dann einen genaueren Blick auf die Situation der verschiedenen Flughäfen in Deutschland.