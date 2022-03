Seit dieser Woche gilt der neue Sommerflugplan und er bringt nach zwei stark von Corona geprägten Sommern wieder ein deutlich größeres Angebot an deutschen Flughäfen. In der Serie "Sommerflugplan 2022" analysiert airliners.de das Flugangebot in Bezug auf Märkte, dem Angebot einzelner Airlines und an den verschiedenen Flughafenstandorten. Teil 3 wirft einen Blick auf die interessantesten Entwicklungen an den verschiedenen deutschen Flughafenstandorten.

Mit dem ersten Sommerflugplan "nach" Corona ist nach zwei Jahren Flaute erstmals wieder deutlich mit mehr Verkehr an den Flughäfen zu rechnen. Während einige Standorte bereits mehr Verkehr erwarten als vor der Pandemie, bleibt die Erholung auf 2019er-Zahlen anderorts noch aus.

Auf Basis von OAG-Flugplandaten und dem Kapazitätsmodul von CH-Aviation hat airliners.de die von den Fluggesellschaften zum neuen Sommerflugplan 2022 eingestellten Flüge erhoben und für die einzelnen Flughafenstandorte in Deutschland ausgewertet.

Wie schon in Teil 1 der Serie dargelegt, gibt es im neuen Sommerflugplan deutliche Erholungstendenzen. Im Vergleich zu den Corona-Sommern steigt das Angebot an allen Flughäfen deutlich. Wirklich interessant ist allerdings der Vergleich zum letzten Sommerflugplan vor der Pandemie, also 2019.

An neun von 26 betrachteten Standorten kann es den Flugplänen der Airlines zufolge aber schon wieder mehr Passagiere als vor der Pandemie geben, wie diese nach absoluter Angebotsveränderung sortierte Auflistung zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Einschränkend ist anzumerken, dass das Sitzplatzangebot nur in den seltensten Fällen dem letztendlichen Passagieraufkommen entspricht. Dazu müssten schon alle Sitze eines jeden Fluges auch tatsächlich belegt sein. Andererseits sind manche Charterverbindungen nicht in den OAG-Flugplandaten veröffentlicht.

Zudem betrachtet diese Analyse lediglich die jeweils zu Beginn der neuen Flugplanperiode veröffentlichten Flugpläne. Später hinzugenommene oder auch gestrichene Flüge sind dabei nicht berücksichtigt. Die weiterhin dynamische Pandemiesituation und die nach wie vor ungewissen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs können das Bild verzerren.

Großflughäfen noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau

Auffällig ist, dass vor allem die großen Flughäfen noch nicht wieder auf Vorpandemieniveau angelangt sind. In absoluten Zahlen bilden die vier größten Standorte sogar das Schlusslicht in der oben gezeigten Tabelle.

Dabei sticht der Flughafen Frankfurt durchaus positiv hervor: Mit nur minus 14 Prozent zum Sommerflugplan 2019 erholt sich das Angebot hier überproportional gut. Im Schnitt müssen sich die Flughäfen in Deutschland auf rund 17 Prozent weniger Passagiere einstellen.

Die A380 der Singapore Airlines kommt wieder nach Frankfurt. © Singapore Airlines / Konstantin von Wedelstädt

Insgesamt gibt es laut Fraport 81 Airlines, die im Sommer 285 Ziele in 91 Ländern ansteuern. Rund 24 Millionen Sitze stehen im Angebot, nur noch knapp vier Millionen weniger als im Somerflugplan 2019.

Wie auch schon während der Pandemie profitiert Frankfurt weiter von seiner Position als größter Flughafen der Republik. Selbst Airlines aus Regionen, die nach wie vor sehr strikte Einreiseregelungen haben, kommen im Zweifel hierher.

Ein gutes Beispiel ist China. Aktuell gibt es nur wenige Verbindungen zwischen Deutschland und der Volksrepublik, die weiterhin eine Null-Covid-Strategie verfolgt. Egal ob Air China, China Eastern oder Lufthansa, alle China-Flüge sind von und nach Frankfurt geplant. Das war vor Corona anders, 2019 gab es auch China-Verbindungen nach München, Berlin und sogar Düsseldorf.

Vorfeld des Flughafens Düsseldorf. © Flughafen Düsseldorf / Andreas Wiese

Allerdings kann sich auch der Flughafen Düsseldorf, Nummer vier in Deutschland, im Sommer 22 stärker erholen als der deutsche Durchschnitt. Knapp neun Millionen Sitze im Düsseldorfer Sommerflugplan sind rund 1,6 Millionen oder 15 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum vor der Pandemie.

Der Sommerflugplan am größten Flughafen im bevölkerungsreichen Ruhrgebiet bietet 2022 vor allem Warmwasserdestinationen rund ums Mittelmeer, aber auch viele Städteverbindungen. Mit Emirates geht es wieder bis zu zweimal täglich im Airbus A380 nach Dubai. Was weiterhin fehlt, sind zahlreiche direkte Langstreckenverbindungen, etwa nach Japan, Thailand oder ans Etihad-Drehkreuz Abu Dhabi.

Lufthansa zieht wieder die gesamte A350-Flotte in München zusammen. In der Folge gibt es neue Langstrecken. © Lufthansa

München hinkt bei der Erholung etwas hinterher. Knapp 16 Millionen Sitze bedeuten rund 19 Prozent weniger Angebot als im Sommer vor Corona. Wachstum kommt nicht nur durch mehr Urlaubsverkehr, sondern auch durch Zubringer und Langstrecken.

Vor allem bringt Lufthansa wieder mehr Kapazitäten nach München. Die Airline stationiert ihre während Corona abgezogene Airbus-A350-Flotte jetzt wieder an ihrem zweiten deutschen Drehkreuz und bringt damit verschiedene Nordamerika-Ziele sowie Bangkok wieder zurück nach München. Ganz neu sind San Diego und Rio de Janeiro.

Berlin fehlt es nicht nur an Billigfliegern

Während Frankfurt, München und Düsseldorf auf einem gutem Weg der Erholung sind, liegt Deutschlands Nummer drei, der Flughafenstandort Berlin, weit hinter den 2019er-Zahlen zurück.

Rund 9,6 Millionen Sitzplätze am BER im Sommer 22 sind knapp vier Millionen weniger als im Jahr 2019 in Tegel und Schönefeld zusammen. Mit einem um 29 Prozent geringeren Kapazitätsangebot der Fluggesellschaften läuft der neue Hauptstadtflughafen im Gesamtjahr sogar Gefahr, von Platz drei in Deutschland verdrängt zu werden.

Eine Ryanair- und Easyjet-Maschine stehen am Airport Berlin-Schönefeld. © dpa / Bernd Settnik

Dabei fällt in der Detailanalyse vor allem auf, dass das Vor-Corona-Ausmaß an Billigfliegern fehlt. Allein Easyjet, größter Anbieter am Standort sowohl 2019 als auch jetzt, fliegt im Sommer gerade einmal die Hälfte ihres Berlin-Angebots.

Aber auch die Berlin-Kapazitäten von Ryanair, Eurowings und Norwegian fehlen in großem Stil, wie diese Grafik der größten Fehlpositionen im Berliner Nach-Corona-Sommerflugplan zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Die Lufthansa-Kapazitäten in der Hauptstadt fallen sogar noch durchschnittlich aus. Der Aeroflot-Ausfall im Zuge der Russland-Sanktionen trifft Berlin aber ebenfalls hart. Dabei ist die staatliche Aeroflot nicht einmal die einzige russische Airline, die jetzt fehlt.

Was in Berlin fehlt, sind in Summe also auch die Kapazitäten vieler weiterer Airlines. Zwar kommt der Wegfall jeder einzelnen in der Grafik unter "Weiteren" aufgeführten Airline nicht über 100.000 Sitze, aber in der Masse fällt es auf.

Pobeda, Utair und S7 dürfen nicht mehr nach Berlin kommen, was sie zuvor sehr häufig getan haben. Ukraine International war ebenfalls ein regelmäßiger Gast in der Hauptstadt. Lot fliegt deutlich weniger.

Nonstop mit United von Berlin in die USA © Berliner Flughafen / Anikka Bauer

Aber auch das Wow-Air-Angebot nach Island fehlt, was die neue Play noch nicht wettmachen kann. Gleiches gilt für die Kapazitäten auf den innerdeutschen Strecken der DAT, die noch nicht annähernd an das Angebot der Luxair kommen, die zuvor auf den Routen unterwegs war.

Noch nicht wieder zurück sind unter anderem die Berlin-Langstrecken aus China (Hainan Airlines), aus Kanada (Air Canada) oder den USA (Delta). Das können allein die neuen USA-Angebote der United und die Scoot-Flüge nach Singapur nicht auffangen, wenn noch dazu auch Qatar erst wieder drei Viertel der Vor-Corona-Kapazitäten nach Berlin bietet.

Einige Regionalflughäfen unter Druck

Die fehlenden innerdeutschen Luxair-Flüge waren schon in Teil 2 der Serie und im Abschnitt zu Berlin ein Thema, noch viel stärker ins Gewicht fallen sie in Saarbrücken. Immerhin 40 Prozent der Sitze hatte die Regional-Airline vor Ort angeboten, Nachfolger DAT kommt nun nur noch auf die Hälfte.

Auch wenn im Saarland Corendon neu hinzukommt und Eurowings sowie Sun Express auf selbem Niveau wie 2019 fliegen, fehlen also die innerdeutschen Kapazitäten nach Berlin und Hamburg, die weiterhin deutlich ausgedünnt sind. Prozentual hat Saarbrücken damit von allen Flughäfen Deutschlands noch am meisten aufzuholen.

Ebenfalls prozentual stark unter Vor-Corona-Zeiten liegt der Flughafen Paderborn. Hier fehlt vor allem eine innerdeutsche Strecke: Lufthansa hatte die Zubringerflüge nach Frankfurt allerdings schon vor der Pandemie eingestellt. Eine Lufthansa-Drehkreuzverbindung ist nun aber wiedergekommen: Seit dem Sommer geht es wieder täglich bis zu zweimal nach München.

Paderborn hat wieder eine tägliche Lufthansa-Hubanbindung: Ab Mai 2022 kommt sogar wieder eine zweite Verbindung hinzu. © Flughafen Paderborn

Wizzair bringt mehr Verkehr nach Memmingen, Ryanair nach Dortmund

Doch es gibt auch Standorte, an denen ist schon wieder mehr Verkehr als im Sommer vor Corona. Der Flughafen Memmingen sticht dabei hervor, knapp eine halbe Million Sitze mehr stehen in diesem Sommer im Angebot der Fluggesellschaften.

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass der Allgäu Airport im September 2019 für zwei der 28 Sommerflugplanwochen wegen Ausbauarbeiten an der Piste geschlossen war. Doch auch ohne diesen Effekt gibt es Wachstum am Standort. Neu sind Eurowings und Corendon, Wizzair baut stark aus und Ryanair fliegt bereits auf Vorjahresniveau.

Wie schon in der Airline-Analyse dieser Serie betrachtet, wächst Wizzair als einzige große Billigairline in Deutschland. Davon profitiert auch der Flughafen Dortmund. Zwar hatte der osteuropäische Lowcoster seine Basis vor Ort zum Winter 2021 geschlossen, etliche Ziele aber im Flugplan gelassen.

Im Vergleich zum Sommer 2019 bietet Wizz Air dabei sogar weniger Sitze von und nach Dortmund an, während vor allem Ryanair, aber auch Eurowings und Sunexpress für Wachstum sorgen. Easyjet hat sich dagegen komplett zurückgezogen, wie diese Gegenüberstellung der Airline-Kapazitäten vom Sommer 2019 und 2022 in Dortmund zeigt:

Plus-Inhalt Dieser Teil des Artikels ist ein Premium-Feature und daher nur für Leser mit "airliners+"-Zugang sichtbar. Jetzt informieren Sie haben schon einen airliners+ Zugang? Hier anmelden! Angebote für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Neben Memmingen und Dortmund gibt es Wachstum zudem am insolventen Flughafen Hahn. Hier fallen in der Detailbetrachtung vor allem die im Vergleich zu vor Corona stark ausgebauten Flüge der Ryanair nach London und Dublin ins Gewicht. Zudem hat Wizz Air ihr Engagement auf dem Hahn im Sommer 2022 im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt.

Neuer Standort Lübeck

Großes absolutes Wachstum gibt es zudem in Lübeck. Lübeck Air hatte während Corona den Betrieb aufgenommen und bedient nun innerdeutsche Ziele wie München und Stuttgart, aber auch Routen nach Bern, Salzburg oder Bergen. Hinzu kommen Sonderflüge nach Jersey, Ibiza und Mallorca.

Neuer Player im Norden: Lübeck Air und Flughafen Lübeck gehören dem selben Betreiber. Dem Pharmaunternehmer Winfried Stöcker gehört übrigens auch der Privatjet im Bild. © Stöcker Flughafen GmbH & CO. KG

Sundair hat zudem Warmwasserdestinationen wie Palme de Mallorca, Antalya oder Heraklion im Sommerprogramm ab Lübeck. Die Charterairline ist damit neben der zum Flughafen gehörenden Lübeck Air die einzige Airline am Platz.

Statistisch wenig relevant sind derweil die großen prozentualen Steigerungen im Angebot ab Kassel und Erfurt. An beiden Standorten gibt es im Sommer nach Corona wieder mehr touristische Flugangebote.