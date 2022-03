Seit dieser Woche gilt der neue Sommerflugplan und er bringt nach zwei stark von Corona geprägten Sommern wieder ein deutlich größeres Angebot an deutschen Flughäfen. In der Serie "Sommerflugplan 2022" analysiert airliners.de das Flugangebot in Bezug auf Märkte, dem Angebot einzelner Airlines und an den verschiedenen Flughafenstandorten. Teil 2 über das Angebot der verschiedenen Fluggesellschaften.

Der Vergleich des neuen Sommerflugplans mit dem letzten Sommer vor Corona zeigt Einiges an Bewegung. Während einige Bereiche wie etwa die klassischen Warmwasserziele rund um das Mittelmeer schon wieder wachsen, hängen andere Märkte bei der Erholung hinterher, allen voran der innerdeutsche Verkehr.

Das wird auch bei einer Betrachtung der Angebote einzelner Fluggesellschaften deutlich. Während türkische Carrier im Deutschlandverkehr schon wieder boomen, haben es Fluggesellschaften wie Easyjet mit großem innerdeutschen Portfolio schwer.

Diese Tabelle zeigt die größten Fluggesellschaften im Markt von und nach Deutschland laut einer Analyse von airliners.de, die auf den Flugplandaten von OAG und dem Kapazitätsmodul von CH-Aviation basiert:

Wie zu sehen ist, operiert Lufthansa im Sommer bereits wieder mit 87 Prozent der Vor-Corona-Kapazitäten. Das liegt sogar leicht über dem Mittelwert. Insgesamt stehen mit knapp 168 Millionen Sitzen schon wieder 83 Prozent der Sitzplätze aus dem Sommer 2019 im Deutschland-Angebot der Fluggesellschaften.

Der Marktanteil der Lufthansa-Group-Airlines im Gesamtmarkt von und nach Deutschland ist nach Corona leicht angestiegen: von 55,2 Prozent im Sommerflugplan 2019 auf nunmehr 57,5 Prozent im ersten Sommer "nach" Corona. Dabei hat sich im Detail durchaus etwas getan. Air Dolomiti fliegt nun mehr von und nach Deutschland und Swiss deutlich weniger.

Mit Eurowings Discover ist zudem eine neue Ferienfluggesellschaft entstanden, die in der Tabelle oben aber bei Eurowings mit eingerechnet ist, da wesentliche Teile der Eurowings aus 2019 übernommen wurden.

Gleiches gilt umgekehrt für Sunexpress Deutschland, die es nun nicht mehr gibt und die wir zur besseren Vergleichbarkeit nachträglich den 2019er Zahlen für Sunexpress hinzugerechnet haben.

Passagiere betreten über die Fluggasttreppe eine Maschine der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover. © dpa / Andreas Arnold

Der Gesamtvergleich zum letzten Sommerflugplan vor Corona zeigt, dass es durchaus schon wieder etliche Airlines gibt, die mehr Deutschland-Kapazitäten aufgesetzt haben. Darunter befindet sich auch United Airlines. Der US-Markt insgesamt performt nach den frühen Öffnungen der USA aber auch schon wieder fast auf Normalniveau, wie im Teil 1 dieser Serien nachzulesen ist.

Im Vergleich zur Airline-Top-25-Liste aus dem Sommer 2019 fehlen lediglich Aeroflot (damals Platz 19), die nach den Russland-Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs nicht mehr nach Deutschland kommen darf, sowie Finnair (Platz 24, jetzt 29) und Air Canada (Platz 25, jetzt 30).

Größere Veränderungen gab es derweil vor allem bei den türkischen Carriern.

Türkische Carrier mit mehr Deutschland-Kapazitäten als vor Corona

Flüge in Richtung Türkei sind im Sommerflugplan 2022 generell deutlich gewachsen (vgl. Teil 1). Im Vergleich zum Sommerflugplan 2019 gibt es nun sogar knapp 20 Prozent mehr Kapazitätsangebot auf den Verbindungen.

Ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Türkei-Verkehrs fällt in den Bereich des "ethnischen Verkehrs", auch "Visiting Friends and Relatives" (VFR)-Verkehr genannt. Dieser Bereich wächst nach Corona am stärksten.

Zudem gibt es - vor allem auch seit den Russland-Sanktionen - Umsteigeverkehre über Istanbul. Türkische Airlines dürfen weiterhin nach Russland fliegen.

Das Wachstum im Türkei-Verkehr erkennt man auch bei der Betrachtung der Deutschland-Kapazitäten der größten türkischen Airlines. Bis auf das Lufthansa-Turkish-Joint-Venture Sun Express bieten alle großen Anbieter mehr Sitze im Deutschlandverkehr an, als noch 2019, wie diese Grafik zeigt:

Deutschlandkapazitäten türkischer Airlines Airline Sun Express Turkish Airlines Corendon Pegasus Airlines Angebot (Mio. Sitze) SFP19 5.4 3.9 0.8 2.0 Angebot (Mio. Sitze) SFP22 4.8 4.8 4.7 2.6 Entwicklung des Sitzplatzangebots (in Mio.) ausgewählter türkischer Airlines auf Flügen von/nach Deutschland, Corendon inkl. Corendon Europe. Sun Express 2019 inkl. Sun Express Deutschland. Quelle: CH-Aviation/OAG

Dabei ist anzumerken, dass der deutsche Sunexpress-Ableger "Sun Express Deutschland" zwischenzeitlich eingestellt wurde. Die in Deutschland registrierte Airline bediente in der Vergangenheit nicht nur Türkei-Routen, sondern war auch für Flüge zu anderen Warmwasserdestinationen zuständig, etwa für Flüge nach Ägypten. Dies dürfen türkisch registrierte Airlines von Deutschland aus nicht. Sie haben aber uneingeschränkte Luftverkehrsrechte zwischen der Türkei und Deutschland.

Gleiches gilt auch für Corendon. Der türkische Ferienflieger hat seinen EU-Ableger "Corendon Airlines Europe" stark ausgebaut und bedient damit von insgesamt 18 deutschen Flughäfen Ziele im Mittelmeerraum, unter anderem in Griechenland, Spanien, Ägypten, Portugal und Italien.

Boeing 737 von Corendon Airlines stehen nebeneinander auf dem Vorfeld. © Corendon Airlines

So gibt es mit dem Erstarken der türkischen Airlines - allen voran Corendon - in der deutschen Fläche auch einen neuen starken Konkurrenten für die deutschen Ferienflieger. Vom aktuellen Wachstum im touristischen Segment können in Deutschland registrierte Ferienfluggesellschaften derzeit auch noch nicht in jedem Fall profitieren.

Ein Blick auf das Sitzplatzangebot der Ferienflieger zeigt, dass sowohl Condor als auch Tuifly diesen Sommer weniger Plätze anbieten als im Sommer vor Corona. Tui hatte während der Pandemie angekündigt, die Flotte ihrer deutschen Fluggesellschaft zu halbieren und für bestimmte Stationen auf Wetleasings auszuweichen.

Diese Tui-Flüge finden nicht unter Tuifly-Flugnummer statt und sind damit auch nicht Teil der Tuifly-Kapazitäten in dieser Grafik, die die Kapazitäten der deutschen Ferienflieger im Sommerflugplan 2022 mit denen im Sommer 2019 vergleicht:

Generell ist an dieser Stelle einschränkend zu sagen, dass Vollcharterflüge nicht immer in den verfügbaren Flugplandaten aufgeführt sind und daher entsprechende Kapazitäten in den Ausweisungen fehlen können.

Billigflieger reduzieren in Deutschland

Interessant ist auch ein Blick auf die Entwicklung des Sitzplatzangebots der Billigflieger von und nach Deutschland. Vergleicht man die Entwicklung, so fällt auf, dass alle Lowcoster im aktuellen Sommerflugplan ihre Kapazitäten im Vergleich zu vor Corona verringert haben - mit einer Ausnahme: Wizz Air wächst hierzulande als kleinster unter den großen Billigfliegern weiter:

Entwicklung der Billigflieger in Deutschland Airline Eurowings Ryanair easyJet Wizzair SFP18 30.8 15.2 11.5 2.8 SFP19 29.4 17.0 12.5 3.6 SFP22 25.7 10.8 5.1 3.9 Entwicklung des Sitzplatzangebots (in Mio.) von ausgewählten Low Cost Airlines von/nach Deutschland. Eurowings inkl. EW Discover, Easyjet und Ryanair mit jeweils allen Töchtern. Quelle: CH-Aviation/OAG

In der voranstehenden Grafik ist auch bei Eurowings ein Rückgang zu erkennen, und das obwohl wir auch für diese Ansicht Eurowings Discover mit bei Eurowings eingerechnet haben. Systematisch ist das nicht falsch, denn die Angebote, etwa auf der Langstrecke, zählten vor der Gründung des Touristik-Spin-offs ebenfalls zu Eurowings.

Doch der Rückgang bei Eurowings in Deutschland hat noch einen anderen Grund. Mit Stockholm und Prag sind seit 2019 neue paneuropäische Basen entstanden, die Kapazitäten werden also weiter über Europa gestreut. Damit ist Eurowings aber nicht allein.

Auffällig ist vor allem auch der Rückzug der beiden größten Lowcoster vom deutschen Markt. Ryanair hatte dabei ihren Rückzug schon vor Corona angekündigt. Innerdeutsche Flüge gab es bereits nach der Einstellung der Köln/Bonn-Berlin-Strecke durch Ryanair zum Winter 2019 nicht mehr.

Dass Ryanair Deutschland nach Corona wieder mehr in den Fokus rückt, ist derzeit nicht absehbar. Die Voraussetzungen für Wachstum seien in Deutschland deutlich ungünstiger als anderorts in Europa, sagte Ryanair-DACH-Chef Andreas Gruber jüngst in einem airliners.de-Interview:

Anders sah das eigentlich bei Easyjet aus. Der Billigflieger hatte nach dem Ende von Air Berlin zahlreiche Flüge übernommen, darunter auch hochfrequente innerdeutsche Verbindungen wie etwa Berlin-Frankfurt. Vieles davon ist noch nicht wieder im Flugplan, was vor allem Berlin zu spüren bekommt. Mehr dazu aber im Teil 3 dieser Serie.

Easyjet innerdeutsch kaum noch präsent

Der Abbau der Easyjet belastet vor allem das Nach-Corona-Wachstum im innerdeutschen Flugverkehr. Wie im Teil 1 bereits dargelegt, hinkt dieses Segment des Luftverkehrs bei der aktuellen Erholung noch deutlich hinterher.

Dass das innerdeutsche Angebot noch nicht wieder ansatzweise auf Vor-Pandemie-Niveau angekommen ist, zeigt auch diese Grafik der Sitzplatzkapazitäten einzelner Airlines im Sommer 2018, 2019 und 2022 sehr eindrücklich. Auf einen Blick ist dabei sichtbar, dass hier vor allem Easyjet fehlt:

Doch nicht nur Easyjet hat innerdeutsch abgebaut. Auch Lufthansa und Eurowings fliegen deutlich weniger. Neben einigen Zubringern der Lufthansa fehlt es vor allem an innerdeutschen Direktflügen. Der Abbau der innerdeutschen Flüge hat aber schon vor Corona begonnen.

Auf dem inländischen Markt konkurriert die Luftfahrt in großem Maße auch mit anderen Verkehrsmitteln wie der Bahn oder dem Auto, wie airliners.de schon häufiger analysiert hat.

Berlin-Nürnberg oder auch Berlin-Karlsruhe sind nur zwei Beispiele für Verbindungen, die schon vor Corona aus dem Eurowings-Flugplan gestrichen wurden. Ein Beispiel für eine während Corona eingestellte Eurowings-Route ist Köln/Bonn-Leipzig.

Veränderungen im Regionalflugangebot

Sunair, ein British-Airways-Regional-Franchise, hat ebenfalls reduziert. So fehlt beispielsweise nach Corona noch Hamburg-Friedrichshafen im innerdeutschen Flugplan. Es gibt also auch innerdeutsch bei den "Sonstigen" Airlines Bewegung.

Da das Regionalflugangebot der kleineren Airlines in der Gesamtgrafik untergeht, haben wir eine Sonderauswertung vorbereitet. Demnach sinkt das innerdeutsche Angebot in diesem Segment sogar noch stärker als insgesamt, und das, obwohl es mit Lübeck Air einen Neuzugang gibt.

DAT ist ebenfalls nach Corona neu im innerdeutschen Markt. Die dänische Fluggesellschaft hat die vormals von Luxair bedienten Flüge nach Berlin und Hamburg von Saarbrücken übernommen, allerdings mit geringerem Angebot.

98 Prozent Marktanteil für Lufthansa Group

Zum Abschluss lohnt auch noch ein Blick auf die innerdeutschen Marktanteile. Die Dominanz des Lufthansa-Konzerns war vor Corona deutlich weniger stark ausgeprägt.

Im Sommer 2019 kam Lufthansa auf 58 Prozent des Sitzplatzangebots, zusammen mit Eurowings waren 89 Prozent des innerdeutschen Luftverkehrsmarkts in Kranich-Hand.

Die Lufthansa liegt nun bei 71 Prozent, zusammen mit Tochter Eurowings sind es im aktuellen Sommer stolze 98 Prozent des innerdeutschen Sitzplatzangebots.

Lesen Sie am Donnerstag im dritten Teil der Serie, wie sich die Veränderungen im Sommerflugplan auf den Verkehr an den verschiedenen deutschen Flughafenstandorten auswirken.