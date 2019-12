Sechzig A220 für Air France und eine Tarifeinigung für Lufthansas studentische Flugbegleiter

Air France setzt im Kurz- und Mittelstrecken-Bereich künftig auf die A220. Deren Auftragsbestand kann sich mittlerweile sehen lassen. Derweil ist sich Lufthansa zumindest mit ihren jüngsten Flugbegleitern einig über die künftigen Arbeitsbedingungen geworden. Die Kurzmeldungen des Tages.

Visualisierung eines Airbus A220-300 in der Lackierung von Air France. © Airbus

Air France/KLM hat 60 Airbus A220-300 fest bestellt, teilt der europäische Flugzeugbauer mit. Sämtliche Flugzeuge sollten beim französischen Flag Carrier zum Einsatz kommen. Ende November 2019 habe sich der Auftragsbestand für die A220 auf 530 Einheiten belaufen, so der Hersteller, der den Bedarf im Segment der 100-150-sitzigen Flugzeuge in den kommenden 20 Jahren auf 7.000 Maschinen schätzt.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nach eigenen Angaben ein Tarifergebnis für die rund 350 studentischen Flugbegleiter bei der Lufthansa erzielt. Die Erklärungsfrist hat heute geendet und der Tarifvertrag ist somit wirksam.

Tuifly geht ab kommenden Jahr mit zwei Boeing 787 auf die Langstrecke. Die Airline führe derzeit Gespräche mit mehreren großen Airports, darunter Frankfurt, München und Düsseldorf, und wolle Anfang 2020 ihre Entscheidung für den Basis-Standort bekannt geben, berichtet der "Express".

Der slowenische Ministerpräsident Marjan Šarec hält die Neugründung einer Airline in Staatsbesitz für unwahrscheinlich, da er die Risiken für zu hoch hält. Das sagte er "sio1.net" zufolge bei einer Sitzung des Nationalrates. Flag Carrier Adria Airways hatte Ende September Insolvenz anmelden müssen.

German Airways wird zu Beginn des kommenden Jahres ihre Flotte vergrößern, teilt die Airline mit. Zwischen Januar und April 2020 sollen insgesamt vier Embraer E-190 LR in die bestehende Flotte integriert werden. Darüber möchte German Airways weitere Maschinen bestellen, bereits im Sommer könnte der nächste E-190-Jet kommen. Foto: © German Airways

In der BER-Flughafenregion könnten laut Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup nach der Eröffnung in 20 Jahren über 50.000 Arbeitsplätze entstehen. Außerdem könne die jährliche Brutto-Wertschöpfung in der Region von drei Milliarden auf acht bis neun Milliarden Euro anwachsen, so der BER-Chef im Interview mit der "Berliner Zeitung".

Lauda hat eine neue Vorbestellfunktion für Snacks und Getränke per App eingeführt. Wie verschiedene Medien berichten, können Passagiere damit vor Abflug Produkte auswählen, die sie dann an Bord erhalten. Auch die Bezahlung läuft über die App.

Im Streit um langsame Passagierkontrollen am Flughafen Frankfurt sieht die Bundespolizei die anderenorts bereits eingesetzten CT-Gepäckscanner weiter skeptisch und hält an den geplanten Tests fest. Die neuartigen Geräte "erfüllen derzeit noch nicht die nationalen Anforderungen und weisen nach bisherigem Kenntnisstand noch keinen operativen Mehrwert zu den aktuell verfügbaren Kontrollgeräten auf", heißt es in einer schriftlichen Antwort auf Anfrage der dpa. Weiterlesen