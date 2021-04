Neue Schweißtechnik soll flüssigen Wasserstoff in Flugzeugen sicher machen

Um Wasserstoff in einem akzeptablen Volumen transportieren zu können, muss er bei minus 253 Grad verflüssigt werden. Das stellt höchste Ansprüche an die Materialien, vor allem in der Luftfahrt. Dresdner Forscher tüfteln an der Lösung.