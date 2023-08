Schwacher Geschäftsreiseverkehr zwingt US-Airlines Netze neuzugestalten

Die US-Fluggesellschaften verzeichnen eine starke Nachfrage nach Urlaubsreisen. Doch die Geschäftsreisenden sind noch nicht wieder in dem Maße wie vor Corona da, was die Airlines zwingt, ihre Netze umzustrukturieren.

Vor dem Ausbruch der Pandemie im Jahr 2020 waren Geschäftsreisen der Goldesel der Reisebranche. Doch jetzt, da US-Unternehmen immer noch versuchen, ihre Mitarbeiter zur Rückkehr ins Büro zu bewegen, stagnieren die Buchungen. Investoren befürchten, dass die Ausgaben der Urlauber die Lücke nicht schließen können.

Nach Angaben des Branchenverbands "Airlines for America" (A4A) machten Geschäftsreisen vor der globalen Gesundheitskrise bis zur Hälfte der Passagiereinnahmen der US-Fluggesellschaften aus. Dies half den Airlines, Premiumsitze mit hohen Gewinnspannen zu verkaufen und Flüge an Wochentagen zu füllen.

Die Geschäftsbuchungen von Alaska Airlines beispielsweise liegen seit Monaten um 25 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie. Die in Seattle ansässige Fluggesellschaft hofft, im nächsten Jahr, wenn die Unternehmen ihre neuen Reisebudgets festlegen, endlich die "erholte 75-Prozent-Marke" überschreiten zu können. Dennoch bleibt man vorsichtig, diese Annahme in die Netzplanung einzubeziehen.

"Wir warten immer noch darauf, dass sich der Markt vollständig normalisiert", sagte der Finanzchef von Alaska Airlines, Shane Tackett, gegenüber Reuters. Das Unternehmen hat in Urlaubsziele wie Mexiko und Costa Rica investiert, während das Streckennetz in Kalifornien 25 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegt.

Asien-Pazifik und Europa zeigen schnellere Erholung

Jetblue gab jüngst bekannt, dass sie ihre Kapazitäten von New York weg auf Freizeitziele mit hohen Margen verlagern werde. Denn die Nachfrage nach Geschäftsreisen liege um 20 Prozent unter dem Niveau vor der Pandemie.

Southwest Airlines verlagert die Flugfrequenz von den meisten Kurzstrecken für Geschäftsreisende auf Mittel- und Langstrecken. Außerdem werden Flüge aus den frühen Morgen- und späten Abendstunden herausgenommen und die Flüge dienstags und mittwochs im Vergleich zu montags, donnerstags und freitags um bis zu zehn Prozent reduziert.

"Ich gehe davon aus, dass sich das Geschäft weiter erholen wird, aber es wird noch eine Weile dauern, bis der Freizeitverkehr wieder anzieht", sagte Southwest-Chef Bob Jordan vergangene Woche auf einer Bilanzpressekonferenz.

Im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa erholt sich der Geschäftsreiseverkehr, verglichen zu den USA, teils deutlich besser. Das zeigt auch ein Bericht von Mastercard zu Geschäftsreisetrends.

Veränderung des Reiseverhaltens

Führungskräfte von Airlines sagen, dass hybride Arbeitsvereinbarungen es den Menschen ermöglichen, Geschäfts- und Urlaubsreisen zu kombinieren. Das helfe den Fluggesellschaften, Sitze mit hohen Gewinnspannen zu füllen, die zuvor von Geschäftsreisenden gebucht wurden.

Nach Angaben von Delta Air Lines ist der Umsatz im Premiumbereich seit der Pandemie stärker gestiegen als der Umsatz im Low-Cost-Segment. American Airlines erzielt höhere Umsätze mit Kunden, die Geschäfts- und Urlaubsreisen kombinieren. Das hat das Unternehmen dazu veranlasst, die Vertragsbedingungen mit großen Firmenkunden neu zu gestalten.

Einige Investoren sind jedoch skeptisch, ob die Verbraucher weiterhin im gleichen Tempo reisen können. Jüngste Passagierzahlen und Tarifdaten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Reisen in die USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Das wirkt sich negativ auf die Preissetzungsmacht der Fluggesellschaften aus.

Einige Führungskräfte gehen davon aus, dass der Geschäftsreiseverkehr im September wieder anziehen wird. Luis Gallego, CEO des British-Airways-Eigentümers IAG, sagte, der Geschäftsreiseverkehr zeige im dritten Quartal "einige Anzeichen einer Erholung". Unternehmen wie Alphabets Google, JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Morgan Stanley drängen ihre Mitarbeiter zurück ins Büro.

Da die Unternehmen jedoch die Kosten in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld niedrig halten, ist eine vollständige Erholung des Geschäftsreiseverkehrs in diesem Jahr und darüber hinaus gefährdet, so Mastercard in seinem jährlichen Reisebericht.