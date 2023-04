Scholz und Costa erwärmen sich für Lufthansa-Einstieg bei Tap

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Gespräch mit Journalisten im Airbus A340 der Luftwaffe vor dem Rückflug nach Deutschland nach seinem Antrittsbesuch in Polen.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der portugiesische Ministerpräsident Antonio Costa haben sich positiv zu einem Einstieg der Lufthansa bei der portugiesischen Airline Tap geäußert.

"Mein Eindruck ist: Da passt was zusammen", sagte Scholz am Mittwoch nach einem Gespräch mit Costa in Lissabon.

Es müsse bei einem Einstieg darum gehen, dass die beiden Fluggesellschaften sich ergänzten und es gute Entwicklungsmöglichkeiten des Flugverkehrs vor Ort gebe. Auch Costa betonte die Komplementarität beider Unternehmen. "Natürlich ist die Lufthansa sehr willkommen", sagte er.

Costa verwies aber auch darauf, dass es einen Wettbewerb gebe und man deshalb die Entscheidung über die Angebote abwarten müsse. Man brauche einen transparenten Prozess.

Portugal will die in der Corona-Krise vom Staat gestützte Fluggesellschaft Tap teilweise oder vollständig privatisieren. Lufthansa und ihre Konkurrentin Air France-KLM hat ebenfalls Interesse signalisiert.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte Anfang März erklärt, Tap sei für die Lufthansa neben der italienischen Fluglinie Ita Airways ein interessanter Kandidat mit Blick auf eine Konsolidierung in der Branche.

Zunächst muss die Lufthansa aber die Verhandlungen über einen Einstieg bei Ita mit der italienischen Regierung abschließen. Das wurde vor Ablauf einer Frist am 24. April erwartet.