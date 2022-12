Kurzmeldung Schneefall behindert Luftverkehr in London

In London sorgen eiskalte Temperaturen und Schneefall für erhebliche Behinderungen im Luftverkehr. Der Flughafen Stansted strich am Sonntagabend alle Flüge. Auch an den großen Londoner Airports Heathrow und Gatwick gab es zahlreiche Absagen. Laut "BBC" stand zu wenig Enteisungsflüssigkeit zur Verfügung.