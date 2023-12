Schneechaos im Süden Deutschlands legt Flughafen München lahm

Schnee und Eis sorgen für Chaos in Süddeutschland. Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen wurde vorerst vorübergehend eingestellt, zahlreiche Bahnstrecken voraussichtlich für den ganzen Tag gesperrt. Bis Samstagnachmittag ist noch mit starken Schneefällen in der Region zu rechnen.

Schnee und Eis haben im Süden Deutschlands für Verkehrschaos gesorgt. Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen ist wegen starker Schneefälle vorübergehend eingestellt worden, wie ein Sprecher mitteilte.

Wie ein Sprecher des Flughafens München mitteilte, ist der Flugbetrieb bis 12:00 Uhr eingestellt worden.

Der Winterdienst sei im Einsatz, um wieder einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.

Bisher seien für den heutigen Tag rund 320 von 760 geplanten Flügen annulliert worden. Passagieren wird empfohlen, sich vor ihrer Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.

Zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt München mussten in der Nacht zum Samstag ebenfalls gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof in München wurde vorübergehend eingestellt. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten.

Die Unterbrechung werde voraussichtlich den ganzen Tag dauern, fügte die Bahn hinzu.

Nach Informationen der Bahn fallen im Fernverkehr die Verbindungen von der bayerischen Landeshauptstadt nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau aus. Die Bahn gehe davon aus, dass die Einschränkungen den ganzen Samstag andauern würden. "Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben", sagte die Sprecherin.

Auch U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen fuhren in der bayerischen Landeshauptstadt zunächst nicht mehr.

Dem Deutschem Wetterdienst zufolge bleibt es zunächst bei dem winterlichen Wetter. Erwartet werden im Süden und Südosten bis zum Nachmittag andauernde, teils kräftige Schneefälle.