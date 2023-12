Schnee am Flughafen Hamburg: eventuell leichte Flugverspätungen

Neuer Schneefall hat Hamburg am Dienstag erneut in eine Winterlandschaft verwandelt. Ein ungewohntes Bild bot der Hamburger Flughafen. Die Rollbahnen waren am Morgen von einer Schneeschicht bedeckt, große Räumfahrzeuge waren im Einsatz.

Größere Konsequenzen hatte das für den Flugverkehr nicht. Es könnte allenfalls wetterbedingt zu leichten Verzögerungen kommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Allerdings gebe es noch die ausgefallenen Flüge aus München. Dort hatte der Airport seinen Flugbetrieb am Dienstagmorgen wegen Eisregens ausgesetzt.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Hamburg und Schleswig-Holstein weiter verbreitet mit Schneefall, dabei werden bis Mittwochvormittag Neuschneemengen von drei bis acht Zentimeter, teils auch bis 15 Zentimeter erwartet. Im Laufe der Nacht zum Mittwoch lasse der Schneefall dann nach.