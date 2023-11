Schiene, Straße, Luft (88)

Eine Markierung in Form eines Flugzeugs auf dem Asphalt eines Parkhauses am Flughafen.

Wann haben Sie zuletzt länger als 15 Minuten am Flughafen geparkt? Was haben Sie dafür bezahlt? Der wahre Wohlstandsbürger stellt während des Urlaubs auf Mallorca seinen SUV im Parkhaus am Flughafen ab. Eine Woche beispielsweise in München kommt dann auf knapp 100 Euro, kann aber auch bis zu 275 Euro teuer werden. Nun gut, wer's mag. Ein Punkt für die Parkplatzbetreiber.

Geschäftsreisenden ist es wahrscheinlich egal – zahlt eh die Firma. Ein weiterer Punkt für die Parkhausbetreiber. Nehmen wir an, Sie wollen zwei Tage zu einem Kongress, irgendwohin, wo es Sinn ergibt, den Flieger zu nehmen, etwa von München aus. Gerade jetzt, da das mit der S-Bahn nicht klappt, kann das eine gute Lösung sein: 35 bis 98 Euro müssen Sie für 48 Stunden aber schon hinlegen.

Ob Security oder Duty-Free: Punkte für die Airport-Betreiber

Die Stunden kommen aber nicht nur durch den Flug zusammen. Niemand hat in der jüngeren Vergangenheit die leisen Jauchzer der Flughafen- und Parkhausbetreiber zur Kenntnis genommen, als sich – angeblich wegen verschärfter Sicherheitsbestimmungen – die Zeit schlagartig erhöhte, die der Fluggast vor Abflug am Terminal zu sein hatte. So verlängerte sich auch – nicht bei jedem, aber bei vielen – Passagieren die Parkdauer.

Und nicht zu vergessen das schon lange Offensichtliche: der erzwungene Gang durch die Flughafen-Mall. Falls die Aufenthaltsdauer in der Schlange vor der Security die zwei Stunden nicht vollständig aufgefressen hat, bleibt hier noch Zeit für einen Kaffee und einen Imbiss oder gar einen Duty-Free-Einkauf auf dem Weg zum Gate. Wieder Punkte für die Mieter der Läden und damit für den Betreiber des Flughafens und der Parkplätze.

Als Corona abklang, kamen europaweit unfassbare Unpünktlichkeitsraten. Fluggäste langweilten sich in den Terminals beim Warten auf ihre Jets. Sie aßen, tranken außerplanmäßig. Und im Parkhaus tickte die Parkuhr. Parallel dazu führten die Abfertigungsbetriebe einen Minderleistungs-Wettbewerb, und teils immer noch anhaltend mangelte es an Fachkräften – zumindest hatte die entsprechende Ausrede Hochkonjunktur.

Passagiere stehen an den Check-in-Schaltern des internationalen Flughafens Roms. © DPA / Andrew Medichini { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/07/5fa9e2006a213646-7CI1zZ__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Andrew Medichini"} } Passagiere stehen an den Check-in-Schaltern des internationalen Flughafens Roms. © DPA / Andrew Medichini

Die Folge: Es dauerte ewig, bis man bei der Ankunft sein Gepäck in Empfang nehmen konnte, es dauerte auch im noch schlechteren Fall ewig, bis man erfuhr, dass es irgendwo sei, nur nicht am Bestimmungsort. Und im Parkhaus tickten die Parkuhren. Im letzteren Fall gleich zweimal, denn als Sie sich ein paar Tage/Wochen/Monate später freuten, dass Ihr Gepäck nun doch angekommen war und zum Flughafen fuhren, um es abzuholen, tickten sie wieder. Warum sollte der Betreiber ein Interesse an schneller Abfertigung haben, wenn das seine Einnahmen im Parkhaus schmälert?

Mit schlechter ÖPNV-Anbindung für mehr Autos

Spätestens jetzt kommt die Verschwörungstheorie ins Spiel. Ein Zahnrädchen greift ins andere. Alle haben sich zusammengetan, um das Geschäftsmodell am Laufen zu halten. Während die wirklich Wachen an den Himmel gucken, um die Chemtrails zu beobachten, spielt sich unter ihren Reifen die große Abzocke ab.