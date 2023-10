Schiene, Straße, Luft (87)

Für jemanden, der weder Hund noch Katze besitzt, kann ein Blick in die Bestimmungen zur Mitnahme von Haustieren bei den Fluggesellschaften besonders befremdlich sein. Und wie Verkehrsjournalist Thomas Rietig herausgefunden hat, gilt dies besonders für Hunde der Gattung Mops.

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Eigentlich wollte ich über die mögliche Standardisierung der Vorschriften zur kostenlosen Mitnahme von Handgepäck in der EU schreiben, weil das Europäische Parlament gerade eine Resolution verabschiedet hat, in der genau das gefordert wird. Wer sich jemals die höchst unterschiedlichen Bestimmungen hierzu angeschaut hat oder häufig mit verschiedenen Airlines reist, wird wissen, was ich meine, und die EU-Initiative begrüßen.

Beim Recherchieren bin ich dann aber über die Bestimmungen der Lufthansa für die Mitnahme von Haustieren (nicht nur) im Handgepäck gestolpert. Zugleich kam mir eine Pressemitteilung der Corendon Airlines unter, die aus aktuellem Anlass des Welttierschutztages am vergangenen Mittwoch, 4. Oktober, die Beförderung von Hund und Katze gratis erlaubte.

Da erfuhr ich als Weder-Hund-noch-Katze-Besitzer zum ersten Mal, dass die Beförderung eines solchen Tieres normalerweise 50 bis 85 Euro kostet. Die übrigen Bestimmungen von Corendon zur Beförderung von Assistenz-, Dienst- und Haustieren sind übrigens durchaus detailliert und reichen bis zur Antwort auf die Frage, wie sichergestellt wird, dass ein "ausgebildetes Diensttier" auf einem acht Stunden oder länger dauernden Flug nicht Gassi gehen muss: Der zugehörige Passagier muss eine entsprechende Bescheinigung vorweisen. Da hoffen wir mal, dass das ausgebildete Diensttier lesen kann.

Allgemein greifen bei der nichtkommerziellen Mitnahme von Haustieren auf Reisen über EU-Binnen- und Außengrenzen bereits umfangreiche gesetzliche Bestimmungen, was zeigt, dass die Einschaltung der Europäischen Union nicht unbedingt zu einer Vereinfachung der Reisevorbereitungen führen muss.

Von stumpfnasigen Hunden und Katzen

Grundsätzlich bieten die Fluggesellschaften die Beförderung von Hunden und Katzen – andere Haustiere, etwa Wellensittiche oder Pythons, müssen übrigens ausnahmslos zu Hause bleiben – wahlweise im Frachtraum oder, bei entsprechender Eignung des Tieres, in der Kabine an, frei nach dem legendären Wort des Satirikers: "Fliegen ohne Mops ist möglich, aber sinnlos." Allerdings gibt es da einiges zu beachten.