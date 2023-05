Schiene, Straße, Luft (82)

Manche Prinzipien haben sich durch die aufeinanderfolgenden Krisen umgekehrt. Jetzt verlangen alle mehr Geld, obwohl sie in der Vergangenheit nicht besonders überzeugend gearbeitet haben, wundert sich Verkehrsjournalist Thomas Rietig.

Heute war es die Deutsche Post, vorgestern die Deutsche Bahn, und auch die Lufthansa steht dem Trend in nichts nach. Sie reden sich alle mit der Inflation raus. Da ist ja auch was dran.

Aber in aller Stille drehen sie ein Prinzip um, das wir früher "Leistungsprinzip" genannt haben. Wer sich da hineinfand und etwas besser als zufriedenstellend arbeitete, war ein Leistungsträger und konnte, wenn er es einigermaßen geschickt anstellte, hin und wieder eine Gehaltserhöhung erhalten.

Dieser Tage erhob die Post eine nachdrückliche Forderung nach höherem Briefporto. Das darf sie nicht selbst erhöhen, denn sie erhält gesetzliche Vergünstigungen gegenüber ihren Wettbewerbern dafür, dass sie Briefe auch bis zum hintersten Einsiedlerhof austrägt.

Begründung für die Forderung: Inflation. Und in Deutschland sei das Porto eh viel zu billig, denn der europäische Durchschnitt liege bei 1,33 Euro. Nun ist mir das Briefporto nicht so übermäßig wichtig, weil Snailmail nicht mehr so mein Standard-Kommunikationsweg ist.

Viele Argumente kann ich auch nachvollziehen. Zum Beispiel diese Rechnung: Wenn die Zahl der Briefkunden abnimmt, eben weil weniger Briefe auf Papier verschickt werden, wird es für das Unternehmen immer teurer, überall bundesweit Briefe auszuliefern, auch wenn der Weg zum Einsiedlerhof sich nicht rechnet.