Schiene, Straße, Luft (81)

Die märchenhafte Zeit des Deutschland-Tickets steht unmittelbar bevor. Verkehrsjournalist Thomas Rietig hat es schon, sieht Vorteile auch für Fluggäste und will es nicht schlecht reden. Nur ein bisschen.

Der S-Bahnhof am Flughafen Stuttgart.

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Ich kann es kaum abwarten. Das Deutschland-Ticket, bis vor kurzem noch 49-Euro-Ticket genannt, befindet sich zwar schon in meinem Besitz, aber ich darf es erst ab 1. Mai nutzen.

Ich habe es unaufgefordert von der S-Bahn-Berlin bekommen, bei der ich bisher mein Berlin-Brandenburg-Abo abgeschlossen hatte. Als sie mir vor zwei Monaten ankündigte, die Umstellung erfolge automatisch, klang es fast wie eine Drohung:

"Sie möchten nicht in dieses attraktive Angebot wechseln? Ihren Widerspruch richten Sie bitte möglichst mit Angabe des Grundes bis spätestens 10.04.2023 per Mail an ..."

Natürlich wollte ich das Ticket. Es eröffnet viele neue Chancen, unter anderem die, dass es jetzt für mich als Fluggast leichter wird, nach der Landung eines Inlandsflugs vom Terminal in die Stadt zu kommen.

Nun muss ich nicht mehr die Tarifordnung und die Beförderungsbedingungen des jeweiligen Verkehrsverbundes studieren, um herauszufinden, wie teuer so ein Ticket ist. Auch das Hauptseminar "Fahrkartenautomaten in Deutschland bedienen", zwölf Doppelstunden im Fachbereich Mobilität und Verkehrswissenschaften der Föderalismus-Hochschule, entfällt.