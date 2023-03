Schiene, Straße, Luft (80)

Ob es Transportunternehmen in erster Linie darum geht, Passagiere zu transportieren oder dem Dividendenbedürfnis ihrer Aktionäre gerecht zu werden, ist nicht immer ganz sicher. Aktionär, Passagier und Verkehrsjournalist Thomas Rietig hat da in jüngster Zeit überraschende Erfahrungen gesammelt.

Eines der berühmtesten Gedichte von Matthias Claudius (1740-1815) neben dem "Abendlied" ("Der Mond ist aufgegangen…") fängt an mit den Worten: "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen".

Es geht darin um Reisen an den Nordpol, nach "Otaheit" (Das googeln Sie jetzt mal!) und nach Japan, um nur einige Highlights für Instagrammer zu nennen.

Claudius, dessen Reisen ihn aus seiner holsteinischen Heimat unter anderem nach Darmstadt und Jena führten, erwähnt sogar die Nordwestpassage – erstmals durchschifft von Roald Amundsen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und heute zumindest in Teilstrecken auf dem Programm von Kreuzfahrtveranstaltern. Wer da mitfährt, hat auch heute noch viel zu erzählen.

Aber auch bei kleineren Reisen in klimatechnisch weniger problematische Gebiete muss sich der Reisende manchmal warm anziehen. Etwa, wenn sein Flug überbucht ist und er nicht oder nicht pünktlich ans Ziel kommt.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/02/thomasrietig_f7313de0484c226894bda772d8067fca__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© rsv-presse"} } Thomas Rietig ist freier Journalist und Blogger in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Verkehrspolitik mit jahrzehntelanger Erfahrung als Nachrichtenjournalist bei der Associated Press. In seiner airliners.de-Mobilitätskolumne "Schiene-Straße-Luft" vergleicht er die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern. Unter schienestrasseluft.de bloggt Rietig journalistisch und unter etwashausen.de satirisch. Kontakt: thomas.rietig@rsv-presse.de

Die in verschiedenen Gesetzen niedergelegten verbindlichen Fluggastrechte zu gewährleisten, ist für Veranstalter oft keine Selbstverständlichkeit, sonst würden ja nicht Zehntausende unerledigte Gerichtssachen im Zusammenhang mit Flug- und Fahrgastrechten auf Erledigung durch die überlastete Justiz warten.