Schiene, Straße, Luft (79)

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Eine Liebe aufzugeben ist gar nicht einfach. Das wusste schon Paul Simon. Doch es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich davonstehlen kann. "The Problem is all inside your Head", sagt die Dame im Lied – und die Antwort sei so logisch…

Ooh, slip out the back, Jack

Make a new plan, Stan

You don't need to be coy, Roy

You just listen to me

Hop on the bus, Gus

You don't need to discuss much

Just drop off the key, Lee

And get yourself free

Hop on the train, Wayne… Wer also nicht mehr fliegen will, der muss einfach nur aus dem Flughafen schlüpfen, in den Zug hopsen und schon ist man weg. Wer dabei sogar noch tatkräftige Unterstützung von Bauarbeitern, russischen Hackern und deutschen Gewerkschaftern erhält, umso besser!

Tag eins, Montag: Lufthansa und Deutsche Bahn geben eine virtuelle Pressekonferenz, um eine Zwei-Jahres-Bilanz ihrer Aktion "Gemeinsam für mehr Klimaschutz" zu ziehen. Sie lautet, kurz zusammengefasst: Vielleicht liegt es daran, dass der innerdeutsche Luftverkehr langsamer zum Vor-Corona-Niveau zurückfindet als die anderen Destinationen. Besonders zwischen Münster und Frankfurt seien viele Leute vom Zubringerflieger auf die Bahn umgestiegen.