Schiene, Straße, Luft (78)

Gibt es den Traum vom Fliegen noch? Oder vom Reisen überhaupt? Die Banalisierung des Transports hat uns einiges an Romantik genommen, findet Verkehrsjournalist Thomas Rietig. Der Weg ist bei einer Flugreise jedenfalls schon lange nicht mehr das Ziel.

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Der Konfuzius zugeschriebene Sinnspruch "Der Weg ist das Ziel" findet seine schönste literarische Ausformung in Jules Vernes Roman "In 80 Tagen um die Welt". Phileas Fogg, Passepartout und Aouda nutzen verschiedene Verkehrsmittel und bestehen die gefährlichsten Abenteuer, um einmal um den Globus zu kommen und am Ende wieder dort zu landen, wo sie aufgebrochen sind.

Im sprichwörtlichen Traum vom Fliegen geht es dementsprechend nicht in erster Linie darum, schnell von A nach B, etwa von Düsseldorf nach Mallorca zu kommen, sondern darum, sich Engeln gleich in die Lüfte zu erheben, also dorthin, wo die Freiheit schier grenzenlos ist. Fühlt das heute noch jemand im Flieger?

Der Luftverkehr hat seinen Reiz im Sinn von Freiheit und Abenteuer verloren. Eine Vielzahl von Faktoren ist daran schuld. Unter anderem waren es die Pandemie mit ihren Einschränkungen, der Klimawandel mit seinen Gewissensbissen, der Terrorismus mit ausufernden Sicherheitsvorkehrungen, aber auch der Umstand, dass das Fliegen immer weiter durchkommerzialisiert wurde.

Wer nicht gerade über unbegrenzte Mittel verfügt wie Romanheld Fogg, hat Schwerigkeiten, im Räderwerk zwischen Flughäfen, Jets und Transfers die Realisierung des Traums vom unbeschwerten Reisen zu finden. Es fängt schon damit an, dass es, relativ gesehen, immer weniger Fensterplätze gibt. Eher ist von Strapazen die Rede, selbst wenn die Maschinerie so funktioniert wie sie sollte, was selten genug vorkommt.

In viel weniger 80 Stunden um die Welt

Es begann vor einigen Jahrzehnten, als die Boeing 747 ein Zeitalter einläutete, das Fliegen allgemein erschwinglich machte. Es ging weiter, als die großen Airline-Allianzen in voller Blüte standen und der Klimawandel noch nicht jede Reiseentscheidung eintrübte. Damals machten Angebote unter dem Motto "In 80 Stunden um die Welt" Schlagzeilen.