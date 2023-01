Schiene, Straße, Luft (77)

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Zum Jahresende ein kurzer Rückblick, damit es nicht so schnell in Vergessenheit gerät, und weil es mit steigender Tourismus-Aktivität über die Feiertage schon wieder passiert ist: Es ist noch nicht so lange her und nach meiner Wahrnehmung noch nicht aufgearbeitet, dass Millionen Gepäckstücke irgendwo auf Flughäfen in aller Welt rumstanden, weil die versammelten Infrastrukturbetreiber es nicht auf die Reihe bekamen, Koffer und Reisetaschen zum richtigen Zeitpunkt ans Ziel zu bringen.

Früher war das ja gar nicht so schlimm. Wenn man in Europa geflogen ist, etwa von Köln-Bonn aus mit Umsteigen in Frankfurt oder Amsterdam in irgendeine europäische Hauptstadt oder auch zu einer eher abgelegenen Destination – ich erinnere mich an eine Dienstreise über Stockholm nach Visby auf Gotland –, passierte das öfter.

Aber oft hatte der Gepäck-"Verlust" den Vorteil, dass man es nicht tragen musste. Vielmehr lieferte es ein Expressdienst meist am selben Abend ins Hotel nach. Bei einem Familienurlaub in Kanada dauerte es mal drei Tage. War nicht so schön, weil wir dafür eine feste Adresse brauchten und eigentlich im Wohnmobil rumfahren wollten, hat aber doch irgendwie geklappt. Die Zeiten scheinen aber vorbei zu sein.

Dieses Jahr hat ein Bekannter sein Gepäck für einen USA-Urlaub vier Wochen später bei der Abreise in Empfang nehmen dürfen. Und die Erstattung der Auslagen dauerte weitere Monate. Aber gezahlt hat die Airline – es war Air France – dann doch. Hat einmal jemand untersucht, wie hoch der Prozentsatz der irregleiteten oder gar nicht transportierten Gepäckstücke war, bitte mit Vergleichszahlen zu, sagen wir, 2018?

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2017/02/thomasrietig_f7313de0484c226894bda772d8067fca__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© rsv-presse"} } Thomas Rietig ist freier Journalist und Blogger in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Verkehrspolitik mit jahrzehntelanger Erfahrung als Nachrichtenjournalist bei der Associated Press. In seiner airliners.de-Mobilitätskolumne "Schiene-Straße-Luft" vergleicht er die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern. Unter schienestrasseluft.de bloggt Rietig journalistisch und unter etwashausen.de satirisch. Kontakt: thomas.rietig@rsv-presse.de

Entschädigungen statt besserem Service?

Haben wir einmal etwas gehört, ob sich jemand Gedanken über die Frage gemacht hat, wie so etwas künftig vermieden oder wenigstens wieder so wie früher gemanagt werden kann? Oder wird das einfach in Kauf genommen, weil es betriebswirtschaftlich günstiger ist, eventuelle Entschädigungen zu zahlen als ordentlichen Service abzuliefern? Schön, dass die Lufthansa ihre Gewinnprognose gerade wieder angehoben hat . Spoiler: Ich habe tatsächlich Lufthansa-Aktien, würde aber lieber stressfrei fliegen, als für Minderleistung Dividende zu kassieren.

Ich frage nur, weil ich kürzlich einen Tweet der Lufthansa gelesen habe, die händeringend um Verständnis dafür bat, dass es vor ein paar Tagen zu Unannehmlichkeiten für Passagiere in Frankfurt und München gekommen sei und sie das für die nächsten Tage auch nicht ausschließen könne, aber ihr Bestes versuche, die Probleme so gering wie möglich zu halten. Und nein, die Ursache waren nicht die nervigen Klima-Aktivisten. Es war das Wetter.

Wir erinnern uns: Mitte Dezember kam es in Deutschland zu der außerst ungewöhnlichen Wetterlage "Glatteis". Ja, bei solch seltenen Naturschauspielen steht man als Unternehmen, das Flughäfen oder Fluggesellschaften in Mitteleuropa betreibt, natürlich völlig hilflos da. Schnee und Eis in München, damit rechnet ja keiner. Eigentlich hatten uns die Forscher doch versprochen, dass wegen des Klimawandels so etwas in gemäßigten Breiten gar nicht mehr vorkommt.

Twitter ist seither voller Klagen von Leuten, die wieder einmal ihr Gepäck (noch) nicht bekommen haben, auch nach sieben Tagen noch nicht. Es betraf nicht nur Menschen, die in FRA oder MUC strandeten, die Erfahrungsberichte kommen auch aus Prag oder Philadelphia. Passagiere von weit her wurden offenbar alleine gelassen, es kam zu erschütternden Szenen in den Terminals.

180 Meter Warteschlange

"180 Meter Wartenschlange vor dem Lufthansa Service Center, berichtet ein Passagier, der mit Schritten nachgemessen hat", twitterte eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk. "Er hatte ja drei Stunden Zeit." Die unter dem Hashtag #Lufthansa aufgelaufenen Geschichten sind teilweise haarsträubend, selbst dann noch, wenn man sie um das Provokationspotential mancher Beschwerdeführer bereinigt.

Aber Boni für das Corona-Jahr 2021 zu beschließen, mit dem kleinen Trick, sie erst 2025 auszuzahlen, um das Boni-Verbot wegen der Milliardenhilfen des Staates zu umgehen, dafür ist genug Einfallsreichtum da.