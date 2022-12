Schiene, Straße, Luft (76)

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Es muss nicht gleich die ganze Welt sein. Europa reicht auch. Da gibt es Kultur im Überfluss, Mega-Cities, hohe Berge, schöne Strände, tiefe Wälder und, zumindest im Norden, unermessliche Weiten. Wäre doch schön, wenn wir, ohne uns um Ländergrenzen, Wettbewerb oder steile Preiskurven zu kümmern, je nach dienstlichem Bedürfnis oder privatem Belieben gegen Zahlung einer monatlichen Pauschale dorthin fliegen könnten. Sagen wir 900 Euro. Wer 30 Mal monatlich nach Malle fliegt, muss nicht dauernd Tickets kaufen, sondern nur noch den Platz reservieren. Aber er hat da noch nicht mal viel gespart.

"Viel zu teuer", sagte deshalb der VdM (Verband der Mallefliegenden). "Viel zu billig", sagte der Verband der Fluggesellschaften. "Wunderbar, einfache Kalkulation", sagte der Vielflieger, "und ich muss nicht an jedem Flughafen ein neues Ticket kaufen." "Da müssen wir unsere IT umstellen, das dauert mindestens ein Dreivierteljahr. Und dann dieser Fachkräftemangel", sagte der Chef der faststaatlichen Europa Air. "Na gut", sagte die Politik, "also machen wir 990, und Leute mit einem Einkommen unter Soundsoviel kriegen es für 699 Euro. Und als Beginn legen wir den 1. September fest."

Sicherheitshalber sagte die Politik keine Jahreszahl dazu. So wurde nie was draus. Europa Air freute es, die Kunden nicht. Nicht so schlimm, wir müssen ja nicht unbedingt immer überall zum selben Tarif hinfliegen, zumal im Flugverkehr in Europa westlich der Ukraine die Grenzen keine nennenswerte Rolle mehr spielen und das Heraussuchen eines Tickets nicht allzu kompliziert ist.