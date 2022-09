Schiene, Straße, Luft (73)

Wo bleibt die natürliche Intelligenz beim Abholen am BER?

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Die Digitalisierung kann nicht nur an Flughäfen durchaus nützlich sein. Manchmal scheitert es jedoch nicht an der künstlichen, sondern an der natürlichen Intelligenz. Das beobachtete Verkehrsjournalist Thomas Rietig zumindest bei den Abholern am Flughafen in Berlin.

Von Thomas Rietig