Schiene, Straße, Luft (71)

Reisen nach Corona ist nicht so das Gelbe vom Ei. Pünktlichkeit und Verlässlichkeit sind jedenfalls nicht angesagt – und das nicht nur am BER, merkt Verkehrsjournalist Thomas Rietig an.

Passagiere stehen in der Abflughalle des Flughafens Schiphol Schlange.

In seiner Mobilitätskolumne "Schiene, Straße, Luft" vergleicht und kommentiert Verkehrsjournalist Thomas Rietig auf airliners.de die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern.

Werbung dafür, mit dem Flugzeug zu verreisen, war unser erster Urlaubsflug seit Corona nun wirklich nicht. Der Zubringerzug hatte Verspätung, der Hinflug auch – gleich mehrere Stunden – und beim Rückflug erlebten wir die Schlange am Security-Check. Aber nicht am Flughafen BER, da war alles schick, sondern in Oslo.

Wir waren nicht die einzigen, die dem Spruch "Nur Fliegen ist schöner" wenig abgewinnen konnten: Auch der Transatlantikflug von Bekannten sorgte für hohe Adrenalin-Levels. Ein Air-France-Flug von Paris nach San Francisco wurde kurz vor Abflug ersatzlos gestrichen, die Hotline blieb zunächst unerreichbar, bis endlich doch eine Umbuchung möglich war. Dafür blieb das Gepäck in Paris. In Oslo berichteten Fluggäste davon, dass ihr Weiterflug in den norwegischen Norden wegen Streiks gestrichen wurde.

Über den Autor Thomas Rietig ist freier Journalist und Blogger in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Verkehrspolitik mit jahrzehntelanger Erfahrung als Nachrichtenjournalist bei der Associated Press. In seiner airliners.de-Mobilitätskolumne "Schiene-Straße-Luft" vergleicht er die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern. Unter schienestrasseluft.de bloggt Rietig journalistisch und unter etwashausen.de satirisch. Kontakt: thomas.rietig@rsv-presse.de

Klar, dass einer der ersten Gedanken, die den Airlinechefs zur Abhilfe kommen, lautet: "Fliegen muss teurer werden." Die Logik dahinter heißt: "Wenn wir es immer teurer machen, fliegen weniger Leute mit uns, und die Schlangen werden kürzer. Und weil wir mehr Geld pro Sitz kassieren, steigen unsere Margen. All das, ohne dass wir uns groß Gedanken über Prozessoptimierung machen müssten." Und es sieht nicht danach aus, als ob da ein Umdenken stattfände. Jedenfalls nicht, solange die Menschen nach zwei Jahren Corona noch nach Urlaub gieren.

Fliegen wird dadurch nicht schöner

Nur wird Fliegen dadurch nicht schöner. Und irgendwann, wenn die Leute gemerkt haben, dass es hierzulande im Sommer in den Alpen, im Harz oder an Nord- und Ostsee fast genau so warm und sonnig ist wie in Malle, dann bleiben vielleicht mehr Leute von den Flughäfen weg, als es den Airlines lieb ist.