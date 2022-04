Schiene, Straße, Luft (68)

Muss wirklich von jeder Sehenswürdigkeit in weiter Ferne ein eigenes Foto gemacht werden? Und wenn schon, was hat der Reisende davon? Fragen, deren Antworten Verkehrsjournalist Thomas Rietig in einem neuen Buch fand.

"Lovely Planet" heißt ein Buch der österreichischen Reisejournalistin Maria Kapeller, das ich neulich im Briefkasten hatte. Wir ahnen schon, dass es etwas mit Reisen zu tun haben muss, variiert der Titel doch eine der bekanntesten Reiseführerreihen.

Der "Lovely Planet" führt aber nicht zu einzelnen Zielen, sondern soll den Leser zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Reisen an sich bringen, wie aus dem Untertitel "Mit dem Herzen reisen und die Welt bewahren" hervorgeht.

Natürlich spielen Umweltgesichtspunkte ebenso wie gesellschaftliche und politische Aspekte darin eine große Rolle: Es geht darum, den nach Kapellers Ansicht dem Menschen immanenten Drang zur Mobilität so weit zu zähmen und in den Dienst verantwortungsvollen Lebens zu stellen, dass das schlechte Gewissen Ruhe gibt.

Es lohnt daher, sich Gedanken zu machen, was hinter diesem Drang steht, und ob es sinnvoll ist, ihm nachzugeben. Heute sind nahezu alle jemals fotografierten Ziele Bestandteil einer von Instagrammability geprägten Reisemanie, die den klassischen Tourismus ad absurdum führt. Kapeller beschäftigt sich mit allen Aspekten, mit denen heute "Reisen" und "Gewissen" in einem Satz genannt werden. Muss es in dieser Häufigkeit, in dieser Masse und mit exzessiven Emissionen von Klimagasen sein, wie wir es heute tun? Es schadet dem Klima, und es schadet oft auch den Regionen, die wir bereisen.

Umweltschäden können nicht mehr ausgeglichen werden

Die Autorin interviewte Philosophen, Psychologen, Tourismus- und Klimaforscher und "Postwachstumsökonom" Niko Paech, der prinzipiell ein Ende des Wachstums fordert, um die Erde zu retten. Wenn es nach ihm geht, ist allerdings Schluss mit dem Reisen im heutigen Sinn, weil die angerichteten Umweltschäden nie mehr ausgeglichen werden können.