Schiene, Straße, Luft (64)

Der Zwang zum Leerflug

Die EU-Kommission hat entschieden, dass Airlines ungeachtet der Nachfrage auch im nächsten Sommer 64 Prozent ihrer Slots nutzen müssen, um sie zu behalten. Also fliegen weiterhin eine Menge Jets mehr oder weniger leer am Himmel herum. War da nicht was mit dem Klimawandel?, fragt Verkehrsjournalist Thomas Rietig.

Von Thomas Rietig