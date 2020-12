Über den Autor Thomas Rietig ist freier Journalist und Blogger in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte ist die Verkehrspolitik mit jahrzehntelanger Erfahrung als Nachrichtenjournalist bei der Associated Press. In seiner airliners.de-Mobilitätskolumne "Schiene-Straße-Luft" vergleicht er die Luftverkehrswirtschaft mit anderen Verkehrsträgern. Unter schienestrasseluft.de bloggt Rietig journalistisch und unter etwashausen.de satirisch. Kontakt: thomas.rietig@rsv-presse.de

Dienstreisen sind momentan coronabedingt auf einem Tiefstand. Das merkt jeder, der eine längere Strecke in Auto oder Bahn fährt. Sie werden vielfach durch virtuelle Meetings ersetzt, und so mancher Unternehmer spürt, dass letzteres seinen Bilanzen gut tut. Diese Einsparmöglichkeit wird er weiter nutzen, und so werden sich die wirtschaftlich Beteiligten an einer neuen Mobilität damit auseinandersetzen müssen, dass viele Geschäftsreisende nicht "zurückkommen" und es einige Jahre dauert, bis das Vorkrisen-Niveau erreicht wird, wenn überhaupt. Der Anteil touristischer Reisen am Umsatz dürfte demgegenüber steigen.

Noch aber verharrt das Mobilitätsaufkommen in der Talsohle. Allen soll geholfen werden, und deshalb haben wir haben es mit immer mehr Staat zu tun. Das gilt zumindest für die Verkehrsträger Luft und Schiene. Wir sehen Milliardenzuwendungen für die Lufthansa und Tui auf der einen und für die Deutsche Bahn auf der anderen Seite. Gleichzeitig ziehen sich Wettbewerber wie Ryanair oder Flixbus mindestens vorübergehend zurück. Ob sie in einem Nach-Corona-Szenario mit alter Macht wiederkommen, ist völlig offen.