Die Schiene als Alternative zu Luftfracht aus China

Im Personenverkehr punktet die Bahn bereits mit ihrem grünen Image: Vor allem auf Strecken mit Entfernungen von weniger als 500 Kilometern soll die Bahn verstärkt Flüge ersetzen. Etliche Unternehmen haben ihre Reiserichtlinien dahingehend angepasst. Ihr Fahrplan zur Verringerung oder gar vollständigen Beseitigung der schädlichen Kohlenstoffdioxidemissionen ist häufig den Verpflichtungen der Regierungen, die politisch angekündigt werden, voraus.

Im Frachtbereich ist das noch nicht so. Güter auf die Schiene zu holen, ist trotz jahrelanger Bemühungen zumindest innerhalb Deutschlands und Europas noch nicht so weit gekommen, wie von vielen Akteuren erwünscht und das, obwohl immer mehr Unternehmen Schritte zur CO2-neutralen Distribution ihrer Waren unternehmen.

Seit einigen Jahren ist es nun sogar möglich, Waren aus Fernost per Bahn nach Deutschland zu bringen. Zuletzt ist Frankfurt, wie bereits eine Reihe anderer europäischer Städte, Teil der "Neuen Seidenstraße" zu Lande geworden. Im Vergleich zum Schiff ist die Zugfahrt schneller, im Vergleich zum Flug ist sie billiger.

Bereits seit März 2011 bietet beispielsweise DB Cargo regelmäßige Zugverbindungen zwischen China und Deutschland. Zuletzt gab es auf den Schienen der Seidenstraße immer mehr Verkehr. Laut chinesischer Statistik hat sich der Wert der transportieren Waren in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um rund 50 Prozent erhöht. Dabei stellt sich die Frage, ob diese klimafreundliche Transportmöglichkeit zu einer ernsthaften Alternative zum Luftverkehr wird und die Air-Cargo-Branche herausfordert.

Netz der DB Schenker auf der neuen Seidenstraße © DB Schenker Transasia

Geringe Frequenzen

Bereits im April vergangenen Jahres erreichte ein erster Güterzug aus der chinesischen Metropole Jinan das von Contargo, einem trimodalen Logistikunternehmen, betriebene Bahnterminal Frankfurt West. Inzwischen fahren die ersten planmäßigen Güterzüge. Die Frequenzen sind aber noch überschaubar: Gerade einmal zwei Fahrten pro Monat gibt es, wobei die Reisezeit jeweils etwas weniger als drei Wochen beträgt. Im Vergleich: Ein Schiff braucht rund die doppelte Zeit, für Luftfracht müssen Versender inklusive Verzollung eine Laufzeit von rund einer Woche einplanen.

Diese Fahrten tragen zur laufenden Wiederbelebung der legendären Handelsroute zwischen dem Fernen Osten und Europa bei, wobei die von China vorangetriebene "Neue Seidenstraße" eines der größten Infrastrukturprojekte der Welt ist.

Hauptantriebskraft ist die chinesische Regierung, die die über 10.000 Kilometer lange Route nutzen will, um den Warenfluss nach Europa zu sichern und eine Alternative zu den traditionellen Seeverbindungen zu schaffen. Gleichzeitig will China seine wirtschaftlichen und politischen Beziehungen in den Ländern entlang der Route ausbauen, um seinen geopolitischen Einfluss in Zentralasien zu stärken – bis hinein in östliche EU-Länder, etwa Ungarn.

Dieses Grundkonzept deckt sich zum Teil mit europäischen Transportinteressen, wie denen der DB Cargo, Güterverkehrstochter der Deutschen Bahn. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft DB Cargo Transasia hat die Bahn ihr China-Geschäft zuletzt bereits deutlich ausgebaut.

Der Newcomer, der mehr als 20 Ziele in Fernost bedient, betont, dass der Transport per Güterzug im Vergleich zur Luftfracht rund 95 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursacht - und fast 80 Prozent weniger als ein vergleichbarer Straßentransport. Containerschiffe sind zwar vergleichbar im Ausstoß, dafür aber sehr viel langsamer. Und Luftfracht nach Europa ist zwar schneller, aber bis zu zehnmal teurer.

Im Fall von Frankfurt können chinesische Sendungen leicht auf Binnenschiffe umgeladen werden, da das Güterterminal Frankfurt West an den Main grenzt. Dies erleichtert das Umladen und ermöglicht die Nutzung von schiffbaren innereuropäischen Flüssen und Kanälen.

Kawus Khederzadeh, Geschäftsführer des Contargo-Terminals Frankfurt West, betont bei dieser Gelegenheit, dass die Luftfracht dank der Möglichkeiten des Güterzuges nun durch Schienentransporte ergänzt wird, was es seinem Unternehmen ermöglicht, die beste Transportlösung für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu wählen.

Ein Zug statt vieler Flugzeuge

Der Zug ist aber keine All-in-One-Lösung. Für zeitkritische Sendungen wie Expressgut, E-Commerce oder Pharmazeutika ist er beispielsweise keine Alternative zur Luftfracht. "Für Hightech-Produkte wie Smartphones oder elektronische Bauteile ist der Güterzug jedoch eine ernstzunehmende und weitaus klimafreundlichere Option, mit der Hersteller und Zulieferer ihre Klimabilanz deutlich verbessern können", erklärt Khederzadeh.

Neben ihrer positiven Ökobilanz haben Güterzüge im Vergleich zu Flugzeugen vor allem einen Mengenvorteil. Im Durchschnitt passen bis zu 50 einzelne 40-Fuß-Container in einen Güterzug, oder bis zu 100 TEU, die gängige Abkürzung für 20-Fuß-Container. Das ist nicht viel im Vergleich zu Reedereien wie Maersk, CMA CGM, Cosco, MSC oder Hapag-Lloyd, die Schiffe mit einer Ladekapazität von bis zu 22.000 TEU betreiben.

Für einen Vergleich mit der Luftfracht können Standardcontainer nicht direkt dienen, vielmehr das Volumen oder das Gewicht ist hier ausschlaggebend. Die maximale Zuladung beträgt bei einem 20-Fuß-Container rund 22 Tonnen. In eine Boeing 777F passen bis zu 103 Tonnen Fracht, also grob über den Daumen das Äquivalent von vier Containern. Ein Zug kann somit rund 25 mittelgroße Frachtflugzeuge ersetzen.

Grenzen und Konflikte behindern

Doch auch Güterzüge, die über die eurasische Landbrücke fahren, stehen vor Herausforderungen. Sie sind von neuen, politisch bedingten Engpässen an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland betroffen, die zu Staus und Verspätungen führen. Der derzeit überlastete Grenzübergang in Malaszewice, Polen, hat beispielsweise dazu geführt, dass ungenutzte Güterzüge die Gleise blockieren und Staus auf der gesamten Seidenstraße verursachen. Dies ist zum Teil auf die massive Nachfrage nach Schienentransporten zurückzuführen, die Tag für Tag neue Höchststände erreicht.

Auch Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Covid-19-Pandemie verzögern den Bahnverkehr. Der Güterzug ist also eine Alternative zum Luft- oder Seetransport, aber er hat auch seine Tücken.

Als Reaktion auf die wachsende Zahl von Güterzügen, die auf der Seidenstraße verkehren, werden immer mehr neue Gleise Teil der terrestrischen Verbindung zwischen West und Ost. So leiten die Eisenbahngesellschaften ihre Güterzüge bereits über die Ukraine oder die Türkei um. Hinzu kommt die Eröffnung neuer Lagerhäuser und Verteilungszentren an den Grenzübergängen.

Noch macht sich der Bahnverkehr zwischen China und Europa nicht in der Luftfracht bemerkbar. Im Standardfrachtsegment kann die Bahn der Luftfracht aber zumindest bislang nur auf einem marginalen Niveau Konkurrenz machen. Ob es jemals dazu kommt, dass sich die Bahn zu einer ernsten Alternative etabliert, bleibt nicht zuletzt wegen der weiterhin langen Laufzeiten und der politischen Unsicherheiten entlang der "Neuen Seidenstraße" fraglich. Und diese haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen.

So ist Belarus als Transitland für Bahn- und KW-Verkehre aufgrund westlicher Sanktionen gegen das Regime von Machthaber Lukaschenko ausgefallen. Litauen wurde von Peking aus der Zollliste gestrichen, weil Taiwan eine Vertretung mit dem Namen des Inselstaates in Vilnius errichtet hat - ein nach chinesischer Ansicht grober Verstoß gegen die vorherrschende Staatsdoktrin, dass Taiwan ein Bestandteil Chinas sei und kein unabhängiger Staat.

Durch die Streichung aus der Zollliste können keine Güter aus Litauen mehr nach China eingeführt werden. Das EU-Land existiert nach Ansicht Pekings damit als Handelsnation praktisch nicht mehr.

Eine weitere Gefahr für die transeurasischen Frachtzüge braut sich gerade an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine zusammen. Sollte es dort zu militärischen Auseinandersetzungen durch den Einmarsch russischer Streitkräfte kommen, wird der gesamte Westen mit harten Sanktionen gegen Moskau reagieren, wie US-Präsident Biden bereits angedroht hat. Betroffen davon wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Zugverkehr zwischen Europa und China.