EU-Luftfahrt-Treffen: BDL fordert Verlängerung der Slot-Absicherung

Die deutsche Luftverkehrswirtschaft hat die Politik aufgefordert, "irreparable Strukturbrüche" in der europäischen Branche infolge der Corona-Pandemie zu verhindern. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow, sprach sich dafür aus, eine zeitlich begrenzte Aussetzung von Regeln bei den Start- und Landerechten auf EU-Ebene zu verlängern.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) berät am Donnerstag mit EU-Kollegen sowie Spitzenvertretern aus Industrie, Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungen über die nach wie vor angespannte Lage im Luftverkehr. Ziele seien ein geordneter Übergang zum Normalbetrieb und ein "klimafreundlicher sowie krisenfester Luftverkehr" in Europa, hieß es vorab.

Was konkret bei dem Treffen beschlossen werden soll, blieb unklar. Eine Verlängerung der sogenannten Slot-Regelung für Fluggesellschaften könnte durchaus ein Thema sein. Die EU hatte im März beschlossen, dass Fluggesellschaften ihre Start- und Landerechte auf europäischen Flughäfen auch ohne ständige Nutzung dieser Slots im Sommerflugplan behalten.

"Wiederaufnahme aller Flüge wird sehr viel länger dauern als gedacht"

Von Randow sagte, es sei richtig gewesen, dass die EU im März sehr schnell die Regelungen zur Zuteilung der Start- und Landerechte der Situation angepasst habe. Dazu sei es erforderlich gewesen, die sogenannte 80/20-Regel auszusetzen. Diese besagt, dass Start- und Landerechte, sogenannte Slots, an europäischen Flughäfen verfallen, wenn in einer Saison nicht zu 80 Prozent auch tatsächlich ein Flugzeug wie im Flugplan vorgesehen abhebt.

"Das sichert zum einen das System des Luftverkehrs mit seinen Drehkreuzen und Zubringerflügen und vermeidet zum anderen ökonomisch wie ökologisch widersinnige Leerflüge", sagte von Randow. "Es zeigt sich inzwischen deutlich, dass die Wiederaufnahmephase des Luftverkehrs sehr viel länger anhalten wird, als dies im März des Jahres absehbar war. Um Planungssicherheit zu geben, halten wir es von Seiten der Flughäfen und Fluggesellschaften deswegen für erforderlich, die Regel weiter auszusetzen." Der Verzicht auf die Slot-Regel sollte für die gesamte Dauer des Winterflugplans 2020/2021 verlängert werden.

Jarzombek will einheitliche Hygiene-Regeln und mehr Grün

Der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, Thomas Jarzombek (CDU), erwartet von den Mitgliedstaaten "einheitliche europäische Standards, damit es keine Probleme mehr gibt, wenn jemand von einem Land in ein anderes fliegen will". Auch müsse es zu einem Regelwerk für interkontinentale Flüge kommen.

Jarzombek, der selbst nicht an dem Treffen teilnehmen wird, forderte zudem weitergehende Empfehlungen der Ministerrunde, um auf europäischer Ebene Fortschritte zu erzielen. "Es ist sehr wichtig, dass auf europäischer Ebene die grüne Luftfahrt vorangebracht wird", sagte er der Zeitung. "Dazu gehören regulatorisch der 'single european sky' und neue Flugrouten-Verfahren, um unnötige Umwege aufgrund nationaler Egoismen endlich zu beenden. Damit sparen die Fluggesellschaften in der schwierigen Corona-Lage deutlich an Kosten für Kerosin und können schnell ihre Klimawirkung reduzieren."

Die Luftfahrt gehört zu den Branchen, die von den Einschränkungen in der Corona-Krise am härtesten getroffen ist. Die Bundesregierung hatte ein milliardenschweres Rettungspaket für den deutschen Branchenführer Lufthansa beschlossen.

