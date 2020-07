Scheuer lädt zu Spitzentreffen zur Lage der Luftfahrt

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am Donnerstag mit EU-Amtskollegen und Branchenvertretern über die angespannte Lage der Luftfahrt in der Corona-Krise beraten.

Thema seien Wege aus der Krise, teilte das Ministerium am Montag mit. An den Beratungen nehmen demnach EU-Amtskollegen sowie Spitzenvertreter aus Industrie, Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungen teil. Ziel seien ein geordneter Übergang zum Normalbetrieb und ein "klimafreundlicher sowie krisenfester Luftverkehr" in Europa.

Was konkret bei dem Treffen beschlossen werden soll, war zunächst unklar. Die Luftfahrt gehört zu den Branchen, die von den massiven Einschränkungen in der Corona-Krise am härtesten getroffen ist. Die Bundesregierung hatte ein milliardenschweres Rettungspaket für den deutschen Branchenführer Lufthansa beschlossen.