Scheuer verspricht Regionalflughäfen Unterstützung

In einem Spitzengespräch mit dem Flughafenverband ADV hat sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu den kleinen Flughafenstandorten in Deustchland bekannt. Diese würden einen wichtigen Beitrag für das Mobilitätsangebot leisten und für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sorgen. "Das Bundesverkehrsministerium wird sich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass diese wichtige Funktion regionaler Flughäfen gestärkt wird", so Scheuer. Dr. Stefan Schulte, Präsident des Flughafenverbandes ADV dankt dem Minister im Anschluss "für sein klares Bekenntnis."