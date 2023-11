Schauinsland Reisen vermeldet Rekordumsatz

Der Reiseveranstalter Schauinsland Reisen vermeldet einen Rekordumsatz. Geschäftsführer Kassner sieht den Grund für den Erfolg vor allem in maßgeschneiderten Reisen, fairer Partnerschaft und motivierten Mitarbeitern.

Der Reiseveranstalter Schauinsland Reisen konnte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,15 Milliarden Euro verzeichnen, berichtet "Reise vor9". Dies entspricht einem Wachstum von 15,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Anzahl der Buchungen stieg ebenfalls um knapp sieben Prozent auf 1,88 Millionen.

Geschäftsführer Gerald Kassner hob hervor, dass das Umsatzwachstum im Vergleich zur vorangegangenen Saison sogar 57 Prozent betrug. Die beliebtesten Reiseziele waren Spanien mit den Kanaren und den Balearen, Griechenland, Ägypten und die Türkei. Auch Tunesien, Thailand und Sansibar verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Anstieg der Buchungen und Umsätze.

Mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Euro könnte Schauinsland möglicherweise sogar den Konkurrenten Alltours überholt haben. Letzterer hatte zuletzt ein Umsatzplus von sieben Prozent vermeldet, das anhand der letzten verfügbaren Zahlen einem Umsatz von zwei Milliarden Euro entspräche.

Drei Erfolgsfaktoren für den anhaltenden Erfolg

Gerald Kassner erklärte, dass der Erfolg von Schauinsland auf drei Hauptaspekten beruhe. Zum einen biete das Unternehmen maßgeschneiderte Reisen an, die optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten seien.

Zum anderen pflege Schauinsland eine faire Partnerschaft mit dem Vertrieb und könne auf hochmotivierte Mitarbeiter zählen. Für das kommende Geschäftsjahr erwartet der Geschäftsführer erneut ein starkes Pauschalreisegeschäft.

Kassner betont Bedeutung des erschwinglichen Urlaubs

Auch im neuen Geschäftsjahr verzeichnet Schauinsland bereits eine hohe Nachfrage und liegt sowohl beim Umsatz als auch bei den Gästezahlen bereits im zweistelligen Prozentbereich über dem Vorjahr, so Kassner weiter. Besonders hohe Zuwächse sind derzeit auf den Kanaren und in Ägypten zu verzeichnen. Auch auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira und in Tunesien sind die Buchungszahlen deutlich gestiegen.

Gerald Kassner betonte die Bedeutung des erschwinglichen Urlaubs, insbesondere für preisbewusste Kunden wie Familien. Im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen die gesamte Branche vermehrt auf hochpreisige Angebote abzielte, habe Schauinsland bewusst sein Angebot im preisgünstigeren, jedoch qualitativ hochwertigen Drei- und Vier-Sterne-Segment ausgebaut.