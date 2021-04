Flugzeugfinanzierung (Symbolbild). © Adobe Stock / fotofabrika Serie Flugzeugfinanzierung Flugzeugleasing oder Kauf, neu oder gebraucht? Bei der Finanzierung von Flugzeugen gibt es für Fluggesellschaften zahlreiche Optionen. Zur Serie

Flugzeugleasing oder Kauf, neu oder gebraucht? Bei der Finanzierung von Flugzeugen gibt es für Fluggesellschaften zahlreiche Optionen. Mit Corona verändert sich aktuell die Nachfrage und das Angebot. In der airliners.de-Serie "Flugzeugfinanzierung im Wandel" erläutern Experten die Auswirkungen.

Am 11. Mai 2021 veranstalten wir um 14 Uhr ein Webinar mit den Autoren und Interviewpartnern der Serie. Zuschauen ist kostenlos möglich. Das Video startet automatisch auf dieser Seite. Melden Sie sich hier an, damit wir Sie rechtzeitig zum Start des Webinars per E-Mail erinnern können. Nutzen Sie als airliners+ Abonnent jetzt schon die Möglichkeit, Ihre Fragen an die Experten zu stellen (s.u.).

Die Teilnehmer

Professor Doktor Christoph Brützel. © Brützel Prof. Dr. Christoph Brützel

Aviation-Management-Berater Flugzeugleasing, mehr als nur ein Finanzierungsmodell mit vielen Varianten Prof. Dr. Achim Czerny © Czerny Prof. Dr. Achim Czerny

The Hong Kong Polytechnic University Beitrag erscheint am 7. Mai Dr. Peter Smeets 360 Aircraft Finance Dr. Peter Smeets

360 Aircraft Finance Beitrag erscheint am 4. Mai

Moderation: David Haße, Herausgeber airliners.de

Ihre Fragen

Als airliners+ Abonnent haben bei unseren Webinaren die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können Ihre Fragen über das unten stehende Formular im Vorfeld oder live während der Veranstaltung stellen. Noch kein Abonnent? Starten Sie hier kostenlos ein 30-Tage-Probeabo.