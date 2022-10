as

as

as

Kurzmeldung Saudia will 100 Lilium-Jets kaufen

Lilium und Saudia haben eine Absichtserklärung über den Kauf von 100 Flugtaxis unterschrieben (Memorandum of Understanding), wie es in einer Mitteilung heißt. Der Flagcarrier Saudi Arabiens plant den Aufbau eines Feeder-Netzes und will Lilium bei der Zertifizierung unterstützen.