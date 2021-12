Kurzmeldung Satellitenterminal am Flughafen München wieder offen

Das Satellitenterminal am Flughafen München ist wieder in Betrieb. 20 Monate lang war das Terminal 2 wegen der Corona-Pandemie stillgelegt, nun wird es für die Abfertigung von Flügen in die USA genutzt, wie der Flughafen München mitteilte.