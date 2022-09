SAS zielt mit einer neuen Werbekampagne stärker auf Freizeitreisende ab. "Journeys That Matter" heißt das neue Kommunikationskonzept, das die persönliche Bedeutung des Reisens hervorheben soll, wie die Airline mitteilt. Die Gründe für eine Reise seien "so zahlreich wie die Passagiere an Bord unserer Flugzeuge".