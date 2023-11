SAS weitet Verluste aus – US-Genehmigung für Sanierung angestrebt

SAS strebt nach einem hohen Quartalsverlust die Genehmigung ihres Sanierungsplans in den USA an. Die seit Langem angeschlagene skandinavische Airline kann erst nach Inkrafttreten von Chapter 11 einige Teile ihres Umstrukturierungsplan umsetzen.

Nach einem hohen Quartalsverlust strebt die angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS in den USA eine Genehmigung ihres Sanierungsplans nach US-Insolvenzrecht (Chapter 11) an.

Einige der im Umstrukturierungsplan vorgesehenen Kosteneinsparungen könnten erst nach Inkrafttreten von Chapter 11 erreicht werden, teilte SAS mit.

Die seit Langem unter Druck stehende Airline verbuchte im Zeitraum August bis Oktober einen Vorsteuerverlust von 2,11 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 190 Millionen Euro) nach einem Minus von 1,70 Milliarden im Vorjahr.

"Viele der Kosteneinsparungen aus dem SAS Forward (Restrukturierungs-)Plan werden im Laufe der Zeit wirksam, und einige wurden bereits umgesetzt, können aber erst in unseren Finanzergebnissen ausgewiesen werden, wenn wir aus Chapter 11 entlassen werden, einschließlich der Kosteneinsparungen aus der Flottenumstrukturierung", sagte das Unternehmen.

"Der Bericht zeigt deutlich, dass SAS bei den Gewinnen weit hinter seinen Konkurrenten zurückliegt", sagte Sydbank-Analyst Jacob Pedersen, der einen Verlust von 1,51 Milliarden Kronen erwartet hatte.

"Die Konkurrenten in ganz Europa verzeichnen derzeit Rekordergebnisse, und hier ist ein riesiges Defizit [...], also nichts wirklich Positives oder etwas, worüber man sich freuen könnte, in diesem Bericht", fügte er hinzu.

Norwegian Air und IAG haben im Juli-September-Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet.

Wünsche an den Weihnachtsmann

CEO Anko van der Werff sagte, dass der größere Verlust im vierten Quartal hauptsächlich auf die Schwäche der Schwedischen Krone zurückzuführen sei.

"Wenn wir uns etwas vom Weihnachtsmann für dieses Jahr wünschen, dann ist es eine niedrigere Inflation und natürlich eine stärkere Krone im Jahr 2024", sagte er und fügte hinzu, dass er weiterhin davon ausgehe, dass die Fluggesellschaft für das gesamte Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern erzielen werde.

Im Juli hatte SAS bereits 40 Prozent des erwarteten finanziellen Bedarfs für die nächsten zwölf Monate abgesichert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr verringerte sich der Vorsteuerverlust von SAS von 7,85 Milliarden auf 5,52 Milliarden Kronen und lag damit unter der vom Unternehmen erwarteten Spanne von vier bis fünf Milliarden Kronen.

SAS hatte 2022 in den USA Insolvenzschutz beantragt und bekommt nun im Rahmen ihrer Neustrukturierung neue Eigner. Die Investmentfirma Castlelake und die Airline Air France-KLM sollen nach dem Konkursverfahren neben dem dänischen Staat Großaktionäre der Fluggesellschaft werden.

Die Fluggesellschaft, die Anfang 2024 von der Börse genommen werden soll, erklärte, sie habe beschlossen, keine Gewinnprognosen mehr abzugeben.