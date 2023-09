SAS verzeichnet ersten Quartalsgewinn seit 2019

Dank einer robusten Nachfrage und gestiegener Ticket-Preise ist die skandinavische Fluggesellschaft SAS nach fast vier Jahren in die Gewinnzone zurückgekehrt. Jetzt will die Airline die Kapazitäten ausbauen.

SAS plant, ihre Winterkapazitäten in diesem Jahr zu erhöhen. Das teilte die skandinavische Fluggesellschaft am Freitag mit.

Dank niedrigerer Treibstoffkosten, höherer Ticketpreise und einer starken Nachfrage konnte die Airline erstmals seit 2019 wieder einen Quartalsgewinn vor Steuern einfliegen.

Die Fluggesellschaft, die seit Juli 2022 unter Insolvenzschutz steht, erwirtschaftete in ihrem dritten Quartal, das am 31. Juli endete, einen Vorsteuergewinn von 457 Millionen Schwedischen Kronen (38,4 Millionen Euro) nach einem Verlust von 1,99 Milliarden Kronen ein Jahr zuvor.

CEO Anko van der Werff sagte, das erste profitable Quartal seit der Zeit vor der Pandemie sei ein wichtiges Zeichen dafür, dass die Sanierungsbemühungen in die richtige Richtung gingen. "Aber ich bin der Erste, der zugibt, dass wir noch viel mehr tun müssen ... Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte er.

"Wir setzen unseren Hochlauf fort und werden die Kapazität in diesem Winter erhöhen", sagte van der Werff. "Wir haben auch im dritten Quartal starke Ticketverkäufe verzeichnet, was auf eine gesunde Nachfrage nach Reisen trotz unsicherer Wirtschaftsaussichten hinweist", fügte der Manager hinzu, ohne konkrete Angaben zu geplanten Kapazitätserhöhungen zu machen.

Das dritte Quartal, das einen Großteil des skandinavischen Sommers abdeckt, ist zusammen mit dem vierten Quartal von August bis Oktober traditionell eines der profitabelsten für die Fluggesellschaft.

SAS ist noch immer insolvent

Die seit langem angeschlagene nordische Fluggesellschaft erholt sich nur langsam von der Corona-Pandemie. Personalprobleme, Flugausfälle und hohe Kosten behindern aber die Bemühungen um einen raschen Abschluss des Umstrukturierungsprozesses.

Ursprünglich wollte SAS ihre Umstrukturierung bis Juli abgeschlossen haben, doch dieses Ziel wurde nun auf Ende des Jahres verschoben.

Während in den Sommermonaten immer noch große Passagierströme von Norden nach Süden zu verzeichnen sind, hat das Interesse am Norden zugenommen, so van der Werff. "Wir stellen definitiv fest, dass die Menschen aufgrund einiger Wetterprobleme in sehr heißen Ländern anfangen, sich mehr für den Norden zu interessieren", sagte der CEO.