SAS startet Verkauf von Elektroflügen

SAS eröffnet die Reservierungen für die ersten Elektroflüge der Airline. Die werden erst in fünf Jahren stattfinden – voraussichtlich. Auch das Fluggerät steht noch nicht hundertprozentig fest. Wahrscheinlich heben die Umweltpioniere mit einer Heart Aerospace ab.

Noch ist das Datum nicht fix, dennoch eröffnet SAS diesen Freitag die Sitzplatzreservierungen für den ersten kommerziellen Elektroflug der Airline.

Reisende könnten jetzt dabei sein, wenn ein neues Kapitel der Luftfahrtgeschichte geschrieben wird, bewirbt Scandinavian die Tickets für den Flug.

Für die drei Erstflüge in Schweden, Dänemark und Norwegen, die voraussichtlich im Laufe des Jahres 2028 stattfinden werden, stehen den Angaben nach jeweils 30 Sitzplätze zur Verfügung.

Der Preis für einen Platz auf den Erstflügen beträgt 1946 Kronen, als Hommage an das Jahr, in dem SAS zum ersten Mal in die Lüfte stieg. Umgerechnet sind das rund 170 Euro. Bezahlt werden muss erst 30 Tage vor dem Abflug.

SAS unterstützt Heart Aerospace

SAS hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und sieht in der Entwicklung und dem Einsatz von technologischen Innovationen wie Elektroflugzeugen auf Kurzstrecken einen wichtigen Schritt in diese Richtung.

Im vergangenen September hatte die Airline einen "Letter of Support" mit dem Elektroflugzeughersteller Heart Aerospace abgeschlossen. Die Heart ES-30 soll 30 Passagieren Platz bieten und ab 2028 bereitstehen. Die vollelektrische Version kommt auf eine Reichweite von 200 Kilometern, die hybride auf 400 Kilometer.

Heart Aerospace hat nach eigenen Angaben bereits 250 Festbestellungen für die ES-30 mit Optionen und Kaufrechten für weitere 120 Flugzeuge in den Büchern. Weitere Absichtserklärungen liegen demnach für 91 Flugzeuge vor.