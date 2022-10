SAS erwägt Joint-Ventures für Asien-Verbindungen

Die insolvente SAS prüft Joint-Ventures als neue Möglichkeit, ihr Langstreckennetz wieder zu erweitern. Auf einigen Langstrecken sollen zudem effizientere Narrowbody-Flugzeuge eingesetzt werden, teilt das Unternehmen in einem Update zu seinem laufenden Restrukturierungsprozess nach "Chapter 11" mit.

"SAS wird das Kurzstreckennetz und die Flotte umgestalten, um signifikante Vorteile zu erzielen und gleichzeitig die Premium-Marke in diesem Netz aufrechtzuerhalten, was uns ermöglicht, mit Low-Cost-Carriern zu konkurrieren", heißt es in der Veröffentlichung. Der Kurzstrecken-Mix werde an die relativ gestiegene Nachfrage nach Freizeitreisen angepasst. Man werde sich beispielsweise verstärkt auf südeuropäische Sonnenziele konzentrieren.

Zudem geht SAS auf Partnersuche. "Es werden Joint-Venture-Lösungen geprüft, um die Langstrecken- und Anschlussflüge für Geschäftsreisende zu verbessern und so die Auswahl für die Kunden zu vergrößern", schreibt die skandinavische Fluggesellschaft.

Joint-Venture mit Lufthansa lief bis 2013

Weitere Angaben zu potenziellen Joint-Venture-Partnern machte die Airline bislang noch nicht. Finnair, die genau wie SAS von den Luftraumsperrungen über Russland in Folge der Ukraine-Kriegs-Sanktionen getroffen ist, hatte sich zuletzt für ein Joint-Venture für Asien-Flüge mit ihrem Oneworld-Partner Qatar Airways entschieden.

SAS ist Mitglied der Star Alliance, hat aktuell neben einer Vereinbarung mit Singapore Airlines für Flüge nach Singapore keine laufenden Joint-Venture- oder Joint-Business-Vereinbarungen mehr.

Bis 2013 lief zudem ein insgesamt 18 Jahre andauerndes Joint-Venture zwischen SAS und Lufthansa für Strecken zwischen Deutschland und Skandinavien.

Joint-Ventures ermöglichen es den Fluggesellschaften, weitere Geschäftsmöglichkeiten innerhalb einer Partnerschaft zu planen – wie etwa die Koordinierung von Flugplänen und gemeinsame Verkaufsaktivitäten. In der Regel werden dabei sowohl die Einnahmen als auch die Kosten geteilt.

SAS muss bei der Flotte sparen

Der neue Geschäftsplan von SAS sieht Kosteneinsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet rund 690 Millionen Euro) vor. Mehr als die Hälfte der Einsparungen war bereits für 2020 geplant.

Mit Verkündung der Insolvenz in Eigenverwaltung nach "Chapter 11" erhöhte die Fluggesellschaft im Juli ihr Einsparungsziel um umgerechnet weitere 280 Millionen Euro.

Zuletzt hatte SAS dazu Änderungen an den Leasingverträgen für drei Großraumflugzeuge und 33 Schmalrumpfflugzeuge geschlossen. Die beteiligten Leasinggeber sind Aercap, Aergo Capital, Aircastle, Alafco, Avolon, CDB Aviation, DAE Capital, ICBC Financial Leasing, ORIX Aviation und SDH Wings International Leasing.

Ungenutzte SAS-Flugzeuge stehen auf dem Osloer Flughafen Gardermoen. © DPA / Beate Oma Dahle/NTB

Zuvor hatte SAS bereits Pläne bekannt gegeben, rund zehn Prozent ihrer Flotte an Leasinggeber zurückzugeben, darunter drei Airbus A320 Neo, drei A321 und eine Boeing 737-700. Aus der Langstreckenflotte wurden drei A330-300 sowie zwei A350-900 zurückgegeben.

"Flotteneffizienzen werden durch die Ausmusterung älterer und weniger treibstoffeffizienter Flugzeuge, durch den Ersatz von Großraumflugzeugen durch Schmalrumpfflugzeuge auf einigen Langstrecken sowie durch die Konzentration auf nur noch drei Flugzeugtypen zur Vereinfachung des Betriebs erreicht", hieß es dazu.

Aktuell betreibt die Airline auf der Mittelstrecke noch vier Airbus A319, elf A320, 36 A320 Neo, vier A321 und drei A321 Neo sowie sieben Boeing 737-700 und vier 737-800. Die Tochtergesellschaft SAS Connect betreibt weitere 17 Airbus A320 Neo, die kürzlich gegründete SAS Link hat vier Embraer E195 in der Flotte. Auf der Langstrecke fliegt SAS bislang mit einer reinen Airbus-Flotte aus sieben A330-300 und fünf A350-900.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zuerst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.