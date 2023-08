SAS bleibt bis Anfang 2024 unter Konkursschutz

Das US-Bankruptcy Court in New York hat beschlossen, die ausschließliche Frist für die Vorlage eines Restrukturierungsplans der SAS Group um 100 Tage zu verlängern. Damit bleibt die Fluggesellschaft bis zum 8. Januar 2024 unter dem Schutz des US-Insolvenzverfahrens nach Chapter 11.

Richter Michael E. Wiles gab in seiner Anordnung bekannt, dass die Verlängerung im besten Interesse der Schuldner, ihrer Vermögenswerte, ihrer Gläubiger und aller interessierten Parteien sei.

Die Verlängerung der Frist gibt den Schuldnern die Möglichkeit, den Prozess der Kapitalbeschaffung abzuschließen. Dadurch soll der beste Ausstiegsplan aus dem Chapter-11-Verfahren erleichtert werden. Ein Ende der Exklusivität zu diesem Zeitpunkt wäre kontraproduktiv für die bisher erzielten Fortschritte.

Ursprünglich war die Frist für die Vorlage des Restrukturierungsplans der SAS Group der 8. November. Die Verlängerung um 100 Tage wurde vorbehaltlos und unbeschadet weiterer Verlängerungsanträge gewährt.

Der offizielle Ausschuss der ungesicherten Gläubiger unterstützt den Antrag auf Fristverlängerung. Er arbeitet eng mit den Schuldnern zusammen, um Eigenkapitalfinanzierungen unter den besten Bedingungen zu erhalten.

Der Gläubigerausschuss betonte, dass der bisherige Prozess vielversprechende Ergebnisse gebracht habe. Es wurden mehrere erste Angebote für potenzielle Ausstiegsmaßnahmen eingereicht, die weiterentwickelt werden, um eine Wettbewerbsdynamik zu erzeugen.

Fortführung der Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und Kostensenkung

Die SAS Group setzt weiterhin Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und Kostensenkung um. Dazu gehören die Neuverhandlung von Flugzeug-Leasing-Verträgen und anderen Verträgen mit Leasing-Gebern, Lieferanten und Dienstleistern.

Im August 2022 einigte sich die SAS Group mit "Apollo Global Management" darauf, 700 Millionen US-Dollar (rund 644 Millionen Euro) in zwei Tranchen aufzubringen. Diese sollten den Restrukturierungsprozess nach Chapter 11 abschließen. Die zweite Tranche wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, da die Liquiditätslage besser als erwartet war.

Die SAS Group und ihre Tochtergesellschaften befinden sich seit dem 5. Juli 2022 in einem freiwilligen Insolvenzverfahren nach Chapter 11. Die Fluggesellschaft verfügte am 30. Juni 2022 über 7,8 Milliarden Schwedische Kronen (rund 650 Millionen Euro) in bar.

Im Rahmen des Umstrukturierungsplans SAS Forward sollen 9,5 Milliarden Schwedische Kronen (rund 800 Millionen US-Dollar) neues Eigenkapital beschafft und mehr als 20 Milliarden Schwedische Kronen (rund 1,7 Milliarden Euro) Schulden in Stammaktien umgewandelt oder reduziert werden.

