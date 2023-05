SAS bereitet sich auf Bieterverfahren vor

SAS darf trotz laufender Insolvenz weiteres Kapital von neuen Anteilseigner anwerben. Damit kann ein Bieterverfahren starten. Die in den USA gerichtlich überwachte Insolvenz soll dann bereits in der zweiten Jahreshälfte zuende sein.

SAS hat von einem US-Insolvenzgericht ein spezielles Verfahren zur Kapitalbeschaffung genehmigt bekommen. Das soll es der insolventen Fluggesellschaft ermöglichen, neue Anteilseigner an Bord zu holen.

Die letzte Frist für die Abgabe von Angeboten durch potenzielle Investoren wird in etwa 13 Wochen ablaufen, teilt das Unternehmen weiter mit.

"Wir werden ein wettbewerbsorientiertes und breit angelegtes Bieterverfahren durchführen, um uns Eigenkapital zu sichern, das uns helfen wird, unsere Fluggesellschaft voranzubringen und den Ausstieg aus dem Chapter 11-Verfahren zu erleichtern", sagt Anko van der Werff, Präsident und Chief Executive Officer von SAS.

Im vergangenen Monat hatte die skandinavische Fluggesellschaft im Rahmen ihres laufenden Insolvenzverfahrens in den Vereinigten Staaten bereits erste Schritte zur Beschaffung von Eigenkapital und Angeboten eingeleitet.

Die Fluggesellschaft hatte zuvor erklärt, dass der benötigte Betrag vom Verlauf des Bieterverfahrens und der Generierung zusätzlicher Liquidität abhängen werde. SAS rechnet nun mit einem Abschluss der gerichtlich überwachten Insolvenz in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Komplexe Ausgangslage

Scandinavian durchläuft schon länger einen kostspieligen Restrukturierungsprozess. Zuletzt war publik geworden, dass die US-Beteiligungsfirma Apollo die Mehrheit bei der skandinavischen Fluggesellschaft übernehmen will.

Der Deal soll Teil des Rettungspakets für die kriselnde Airline sein. Allerdings verbieten EU-"Ownership & Control"-Regeln den Verkauf der Mehrheit einer europäischen Fluggesellschaft an einen Eigner außerhalb der Staatengemeinschaft, weswegen die EU aktuell eine Anfrage dazu bearbeitet.

Die durch die wachsende Billigkonkurrenz unter Druck geratene Airline war durch die Flugausfälle während der Corona-Pandemie 2020 in eine tiefe Krise geschlittert und musste mit Staatsgeld gerettet werden, was das Gericht der EU in der vergangenen Woche als unrechtmäßig eingestuft hat. Dänemark und Schweden sind mit insgesamt etwa 40 Prozent an der Firma beteiligt.

Im Sommer 2022 meldete SAS wegen der Belastungen durch einen Pilotenstreik in den USA Insolvenz an. Für die Sanierung sicherte sich das Unternehmen eine 700 Millionen US-Dollar schwere Finanzspritze von Apollo, auf die sie wegen einer Erholung des Geschäfts teilweise verzichtete. Einen operativen Gewinn erwartet die Airline aber erst 2024.