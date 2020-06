SAS kündigt 1600 Mitarbeitern in Dänemark

SAS hat in Dänemark knapp 1600 Mitarbeiter entlassen. Dabei handele es sich hauptsächlich um Piloten, Kabinenpersonal und Mitarbeiter in den Flughafenterminals, berichtete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau. Die Fluggesellschaft bestätigte die Zahlen. Auch in Norwegen und Schweden hat die Airline den Abbau von Personal angekündigt.