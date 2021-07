Neue technische Möglichkeiten, sich verändernde Anforderungen, gesellschaftlicher Wandel. Die Geschäftsmodelle in der Luftfahrt haben sich schon immer an die Rahmenbedingungen angepasst – mal langsamer und mitunter plötzlich und schnell. Die airliners.de-Serie "Airline-Geschäftsmodelle" in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) analysiert die aktuellen Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimawandels und Corona.

Diskutieren Sie mit den Experten

Am 17. August 2021 veranstalten wir um 14 Uhr ein Live-Webinar mit den Autoren der Serie. Zuschauen ist kostenlos möglich. Das Video startet automatisch auf dieser Seite sowie auf Youtube. Als airliners+ Mitglied können Sie zudem aktiv teilnehmen und Fragen an die Expertenrunde stellen.

Professor Doktor Christoph Brützel. © Brützel Prof. Dr. Christoph Brützel

Aviation-Management-Berater Beitrag erscheint am 23. Juli Johann Peter Gies © Lufthansa Consulting Johann Peter Gies

Lufthansa Consulting Beitrag erscheint am 27. Juli Prof. Dr. Richard Klophaus © privat Prof. Dr. Richard Klophaus

Hochschule Worms Beitrag erscheint am 10. August Nina Naske © Nina Naske Nina Naske

Luftrechtsexpertin Beitrag: Ein Geschäftsmodell aus juristischer Sicht

Moderation: David Haße, Herausgeber airliners.de

Jetzt kostenlos anmelden

Melden Sie sich hier an, damit wir Sie rechtzeitig zum Start des Webinars per E-Mail erinnern können.

Ihre Fragen an die Experten

Als airliners+ Abonnent können Sie aktiv am Webinar teilnehmen. Tippen Sie einfach Ihre Fragen oder Diskussionsbeiträge in dieses Formular bei "Frage eingeben" und klicken Sie dann auf "senden". Bitte nennen Sie gegebenenfalls, an welchen Experten Sie Ihre Frage richten. Höflichkeitsfloskeln sind nicht nötig, der Text pro Frage ist auf 160 Zeichen begrenzt. Ihren Namen schreiben Sie bitte in das entsprechende Extrafeld.