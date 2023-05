SAF-Hersteller Neste erwartet Wachstum dank neuer Anlagen

SAF-Hersteller Neste will in diesem Jahr mit erneuerbaren Treibstoffen deutlich wachsen. Neue Anlagen in Singapur und den USA sollen das Vorhaben stützen. Die Beschaffung nachhaltiger Rohstoffe ist dabei eine große Herausforderung.

Der finnische SAF-Hersteller Neste erwartet, dass erneuerbare Treibstoffe aus den neuen Anlagen in Singapur und den USA das Wachstum des Unternehmens in diesem Jahr vorantreiben werden. Und das trotz der Erwartung, dass die Margen für Ölprodukte im zweiten Quartal sinken werden, wie das Unternehmen erklärt.

"Die makroökonomische Situation ist etwas, das viele Unternehmen betrifft", sagt Matti Lehmus, Neste-Vorstandsvorsitzender in einem Interview.

"Wir haben zum Beispiel auch betont, dass wir in unserem Ölproduktgeschäft davon ausgehen, dass das Raffinerie- und Margenumfeld im zweiten Quartal deutlich niedriger sein wird als im ersten Quartal", fügt er hinzu.

Das Unternehmen hat jedoch eine zweite Anlage für erneuerbare Treibstoffe mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr in Singapur in Betrieb genommen, wodurch sich die Gesamtkapazität für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) an diesem Standort auf eine Million Tonnen pro Jahr erhöht.

"Dies ist ein Jahr des Wachstums für Neste. Wir stehen am Anfang unserer Expansion hier in Singapur", sagt Lehmus. Das Werk in Singapur habe Mitte April die Produktion aufgenommen. "Es wird einige Quartale dauern, bis wir 100 Prozent (Nenn-)Produktion erreicht haben."

Abfälle sollen in Zukunft mehr als 90 Prozent der Rohstoffe ausmachen

In Singapur gab Neste am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen einen Anteil an einem Joint Venture für die Lagerung und Infrastruktur von Treibstoff am Changi Airport in Singapur erworben hat, um SAF zu mischen und an Flugzeuge zu liefern. Neste habe bereits eine Reihe von Flughäfen in Japan und Neuseeland mit SAF beliefert, erklärt Lehmus.

Das Unternehmen produziert erneuerbare Kraftstoffe hauptsächlich aus Abfällen und Reststoffen wie Altspeiseöl und tierischen Fetten aus Abfällen der Lebensmittelindustrie.

Neste geht davon aus, dass Abfälle und Rückstände in absehbarer Zukunft mehr als 90 Prozent seiner Rohstoffe ausmachen werden, so Lehmus. Gleichzeitig werde an der Erforschung neuer Rohstoffe wie Algen und Wasserstoff gearbeitet. Die Beschaffung nachhaltiger Rohstoffe ist derweil eine große Herausforderung für die Hersteller von Biokraftstoffen.

Unabhängig davon rechnet Neste Anfang 2024 mit einer endgültigen Investitionsentscheidung für sein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff in seiner Raffinerie im finnischen Porvoo.

Im Falle einer Realisierung könnte die Produktion des erneuerbaren Kraftstoffs 2026 beginnen und hauptsächlich in den Prozessen der Raffinerie eingesetzt werden, um den Kraftstoff aus fossilen Rohstoffen zu ersetzen, so das Unternehmen.

"Längerfristig, wenn die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff ausgeweitet werden kann, besteht auch die Möglichkeit, grünen Wasserstoff in Kraftstoffe oder Chemikalien umzuwandeln", so Lehmus. Die Herstellung synthetischer Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff und Kohlendioxid ist noch nicht kommerzialisiert und teuer.