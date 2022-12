SAF-Angebot an Flughäfen noch sehr übersichtlich

Sustainable Aviation Fuel kann bislang nur an sehr wenigen europäischen Flughäfen getankt werden. In Deutschland gibt es immerhin vier Flughäfen mit einem regelmäßigen SAF-Angebot. Eine neue Karte gibt dazu nun einen Überblick.

Tanklastwagen werden am Flughafen Stuttgart mit Kerosin betankt.

Die European Civil Aviation Conference (ECAC) stellt im Netz Daten zur Betankungsmöglichkeit mit Sustainable Aviation Fuels (SAF) an Flughäfen bereit. In Zusammenarbeit mit Eurocontrol will die europäische Unterorganisation der Icao die Übersicht regelmäßig aktualisieren.

Nach derzeitigem Stand der Daten sind SAF-Tankmöglichkeiten an europäischen Flughäfen noch nicht weit verbreitet. Oft gibt es SAF vor allem an Flughäfen, an denen eine Airline ihre Basis hat, die auf nachhaltiges Kerosin setzt. In der Karte sind diese Basen mit blauen Punkten gekennzeichnet.

In Frankfurt am Main geht das SAF-Angebot auf das Engagement der Lufthansa zurück. Ähnliches gilt für Zürich (Swiss), Helsinki (Finnair) oder Rom (Ita). Das einzige Land mit zwei derartigen Basen ist Griechenland, wo Aegean sowohl von Athen als auch in Thessaloniki SAF für ihre Flüge tankt.

Allerdings finden sich auf der Karte noch weitere Flughäfen. In Deutschland gibt es demnach – Frankfurt eingeschlossen – insgesamt vier SAF-Flughäfen. München bietet beispielsweise grundsätzlich SAF an, was mit einem gelben Punkt dargestellt wird.

Für Köln/Bonn listet die ECAC ebenfalls ein Angebot, vor allem mit Relevanz für Frachtflüge. Ein weiterer Flughafen mit SAF-Angebot ist der Hamburger Standort von Airbus. Für Auslieferungen wird dort SAF genutzt, auch der Werksshuttleverkehr nach Toulouse fliegt mit einem SAF-Anteil.

Gelistet wird dieses SAF-Angebot als "Sonstiges" Angebot an Werks- oder Militärflughäfen – diese Flughäfen sind auf der Karte mit schwarzen Punkten gekennzeichnet:

SAF-Standorte im Areal der ECAC © ECAC

Für Frankreich zeigt die Karte aktuell sieben Flughäfen mit SAF-Angebot. In Paris wird aber demnach nur die Frachtoperation von Air France-KLM/Martinair als SAF-Abnehmer gelistet. Auch am Flughafen Le Bourget kann man SAF tanken. Clermont-Ferrand sowie Bordeaux bieten ebenfalls regelmäßig SAF an.

Das ist bei anderen auf der Karte gelisteten französischen Flughäfen nicht unbedingt so. Lyon etwa bot nur im Juni 2022 SAF an, im Rahmen der Connecting Europe Days. Ähnlich handhabte das der Caen Carpiquet Airport im Jahr 2019. Diese Flughäfen haben einen orangefarbenen Punkt.

In Spanien wiederum gibt es sowohl in Madrid als auch in Barcelona eine allgemeine Betankungsmöglichkeit für SAF. Der ECAC zufolge können Kunden das nachhaltige Kerosin dort über die "Avikor"-Plattform tanken. Zu den Kunden gehört beispielsweise die IAG-Tochter Vueling.

Karte zeigt auch nationale SAF-Beimischungsgesetze

Neben den Flughäfen mit SAF-Angebot zeigt die Karte auch den aktuellen Stand zu nationalen SAF-Beimischungsgesetzen. Je dunkelgrüner ein Land dargestellt wird, desto weiter ist es mit nationalen Verordnungen zur SAF-Pflichtnutzung.

Dabei stechen vor allem Norwegen und Schweden hervor. Dort wird SAF laut ECAC bereits per Anordnung dem Treibstoff beigemischt, was auf der Karte mit grauen Punkten dargestellt wird. Das betrifft drei Flughäfen in Norwegen sowie zwölf Flughäfen in Schweden.

Auch in anderen Ländern gibt es verschiedene Plätze, an denen SAF entweder bereits standardmäßig im Angebot steht oder aber zumindest zeitweise lieferbar ist. Die Daten sind jedoch noch unvollständig und die ECAC fordert Flughäfen auf weitere Informationen zu liefern. Vor allem in Osteuropa gibt es offensichtlich noch Datenlücken.