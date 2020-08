Sachsens Flughäfen erwarten keine Überlastung an Teststationen

Die sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden befürchten bei den Corona-Tests keine Engpässe - auch wenn von diesem Samstag an Reisende aus internationalen Risikogebieten zum Test verpflichtet sind. "Wir haben momentan keine Flugverbindungen in solche Gebiete", sagte Evelyn Schuster, Sprecherin der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Donnerstag auf Anfrage. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am gleichen Tag den Beginn der Testpflicht ab Samstag, dem 8. August verkündet.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen wurden am Flughafen Leipzig/Halle vom 1. bis 5. August 1142 Personen getestet. Bei neun Reisenden gab es positive Befunde. Am Flughafen Dresden wurden vom 1. bis 4. August bei 852 Reisenden keine Infektionen nachgewiesen. Bei einem positiven Testergebnis informiert das Labor das zuständige Gesundheitsamt. Das wiederum muss sich mit der Airline in Verbindung setzen, um die erforderlichen Kontaktdaten von Mitreisenden zu bekommen und eine Nachverfolgung in Gang zu setzen.