Saarbrücken freut sich auf ersten Linienflug nach Lockdown

Am morgigen Freitag (29.5) soll der Linienverkehr am Flughafen Saarbücken wieder starten. Die erste Verbindung sei jene nach Hamburg, die im Juni viermal wöchentlich von Luxair bedient wird. Ab dem 2. Juni will dann auch die dänische DAT ab Saarbrücken nach Berlin fliegen.