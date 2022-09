Saab und Air Canada beteiligen sich an Heart Aerospace

Heart Aerospace ersetzt die Pläne für ein 19-sitziges Elektro-Regionalflugzeug durch eine größere Version mit Hybridantrieb.

Die "ES-30" soll bis zu 30 Passagieren Platz bieten und standardmäßig eine rein elektrische Reichweite von 200 Kilometern haben. Das Flugzeug kann laut Herstellerangaben in 30 bis 50 Minuten wieder aufgeladen werden.

Das Flugzeug kann allerdings auch in einem Hybridmodus geflogen werden. Dabei wird Sustainable Aviation Fuel getankt. Laut Heart soll sich die Reichweite dann auf 400 Kilometer verdoppeln - mit weniger Nutzlast sogar bis 800 Kilometer.

Heart Aerospace hat Air Canada als Kunden für ein neues Hybrid-Elektroflugzeug gewonnen. Die kanadische Fluggesellschaft hat 30 Stück der neuen "ES-30" bestellt. Air Canada plant, die ES-30 auf ihren kürzesten Zubringerrouten einzusetzen und neue regionale Routen zu erschließen.

Air Canada und Saab investieren

Die Fluggesellschaft beteiligt sich außerdem mit fünf Millionen Dollar direkt an Heart Aerospace und wir so zum Teilhaber der Gesellschaft. Zudem beteiligt sich auch Saab an Heart Aerospace. Der schwedische Luftfahrt- und Rüstungskonzern investiert ebenfalls fünf Millionen Dollar.

Man habe mit Heart Aerospace eine Kooperationsvereinbarung über die Lieferung von Teilsystemen und die "Erkundung weiterer Bereiche der Zusammenarbeit, einschließlich Zertifizierung und Fertigung", unterzeichnet, teilte Saab mit. Mit der Einstellung der der Saab 2000 hatte sich der Hersteller zur Jahrtausendwende aus dem zivilen Flugzeugbau verabschiedet.

Alle bestehenden Kunden, darunter United, Braathens, Icelandair und SAS, haben ihre Bestellungen und Vorbestellungen angepasst. Die "ES-30" wird dem Hersteller zufolge voraussichtlich im Jahr 2028 in Dienst gestellt. Die nun verworfene "ES-19" sollte bereits 2024 fliegen.